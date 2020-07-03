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超貼心水果攤阿姨標語又來了！網紅鼻酸直呼：「拯救了我！！」

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▲▼園之味,新北,板橋,水果攤,水果,標語,網紅,見習網美小吳,關韶文。（圖／園之味提供）

▲新北市板橋區阿妹仔水菓專賣店在陳設中放上關心標語，提醒民眾要注重飲食均衡。

圖、文 ／關心您健康的園之味提供

現代人不僅工作忙碌，還要兼顧健康飲食實在困難，想透過吃水果來均衡飲食，但到水果攤買、切水果太麻煩，甚至是根本不知道該如何挑選，果汁品牌園之味為了關心上班族，去年便與水果攤合作在店內貼出溫馨標語，提醒大家「有空吃水果，沒空就喝園之味」引起了不小的迴響，今年有更多的水果攤加入響應，希望提醒租屋族，忙碌之餘也要均衡飲食，創意標語也引起了網紅們前往朝聖！

標語太吸睛，連網紅也忍不住朝聖！？

關心的標語一出，除了引起民眾的討論外，也吸引了知名網紅們前來打卡拍照。像是擁有大批粉絲的網紅見習網美小吳，平常因為生活忙碌無法兼顧均衡飲食，若要抽空自己準備水果又不太會處理，因此看到標語十分認同，也呼籲粉絲真的無法吃水果，就可以到超商內買瓶果汁，既消暑也能補充忙碌時的元氣！

去年就曾拜訪過水果攤標語的關韶文，同樣因為工作繁忙，沒時間吃水果，經過水果攤卻又因切水果很耗時而放棄，因此對於標語超有感，便再度前來拜訪，希望可以將園之味品牌的貼心舉動分享給更多人知道！

園之味再度攜手水果攤關心租屋族「有空吃水果！」

早在去年園之味就開始關心租屋族，就算不會挑選、沒時間準備水果，也希望能透過標語提醒可用園之味讓飲食均衡，今年再度與水果攤合作倡導民眾。松山區雅鮮水果專賣店的老闆表示，租屋族工作、生活皆忙碌，較少有時間自己準備水果，因此希望加入呼籲，在店內陳列標語來關心大家的健康。

▲▼園之味,新北,板橋,水果攤,水果,標語,網紅,見習網美小吳,關韶文。（圖／園之味提供）

▲台北市松山區的雅鮮水果店內透過顯眼的白色板子，提醒租屋族多吃水果。

今年除了台北市的水果攤外更擴大合作，範圍擴及至新北市，本次板橋區青翠市場內的阿妹仔水菓專賣店也一同加入關心行列，老闆表示過去常有人詢問切好的水果，了解原因後才發現很人其實是沒時間自己準備水果，因此標語一出引起很多人的共鳴！

▲▼園之味,新北,板橋,水果攤,水果,標語,網紅,見習網美小吳,關韶文。（圖／園之味提供）

▲阿妹仔水菓專賣店擺設標語，貼心關心民眾。

雖然現代人工作、生活忙碌，自行準備水果不易，但建議每天還是要盡量攝取足夠的水果，若真的沒有時間，可以適時搭配100%全果榨取果汁園之味，讓飲食更均衡！

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