陸戰隊操舟翻覆3重傷！嚴德發心痛「國軍最優秀戰士」：已投入最好醫療資源

記者洪正達、莊智勝／高雄報導

海軍陸戰隊99旅步二營3日上午9時於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，因海象突然發生變化，導致特戰突擊橡皮艇翻覆，艇上7名士官兵全數落海，經搶救後有4人受傷，其中道姓男中士、陳姓男上士、以及蔡姓男上兵情況嚴重，目前仍在搶救中。國防部長嚴德發3日下午前往左營海軍總醫院探視，表示已經請求國軍各醫院動用最好的醫療資源全力搶救弟兄，後續漢光演習陸戰隊科目，也將全盤評估後再進行檢討。

▲「特戰突擊橡皮艇」演訓時因海象不佳翻覆，4人落海、3人搶救中。（圖為同款式橡皮艇／記者黃子倩翻攝）

「這次演習訓練意外，我們感到心痛、不捨，這幾位都是國軍最優秀的戰士。」嚴德發表示，陸戰隊的弟兄不畏艱險，為了國家安全進行演習訓練，所付出的辛勞令人敬佩，這次的意外共有4位弟兄受傷，1人沒有大礙，但還有3人仍在全力搶救中。

嚴德發指出，目前已請國軍各醫院動用最好的醫療資源，不論是人員、醫藥、或是醫療設施，都將投入進行全力搶救，同時也向家屬表達慰問及關心，「請他們多多保重，我們會全力搶救官兵弟兄。」

針對這起意外，嚴德發也將請海軍司令部進行全盤檢討，查明事故發生原因，確保未來演訓安全，「這部分我們會持恆要求；總統蔡英文也有打電話給我，要我做好演習安全、家屬慰問，同時也要全力搶救傷者。家屬現在希望我們全力救治，我也向他們報告情況，已經把所有醫療資源都投入，希望大家一起集氣、加油。」

另一方面，由於漢光演習將於13日開始，此次演訓發生意外事故，未來演習是否存在變數？嚴德發則說，漢光演習基本上會進行評估，像此次陸戰隊的科目，會做評估後再來進行檢討；嚴德發也強調，此次意外事故「沒有碰撞」，是海象的問題。

▼國防部長嚴德發前往高雄左營海軍總醫院探視陸戰隊弟兄。（圖／記者洪正達攝）