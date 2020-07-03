陸戰隊橡皮艇翻覆「3命危」　戰略學者分析：迴避風險將影響軍隊戰力

▲海軍陸戰隊99旅進行漢光預演時，「特戰突擊橡皮艇」疑因海象不佳翻覆，4人落海3命危。（圖為同款式橡皮艇／記者黃子倩翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

海軍陸戰隊99旅步二營3日上午於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑因海象突變，導致「特戰突擊橡皮艇」翻覆，艇上7名士官兵全數落海，經搶救後有4人受傷，其中道姓男中士、陳姓男上士、以及蔡姓男上兵情況嚴重，目前仍在搶救中。對此戰略學者、前中權艦長張競強調，軍事行動必須承擔風險，迴避風險將會產生毫無戰力之軍隊。

曾擔任過兩棲部隊艦艇長的戰略學者張競指出，軍事行動經常必須承擔風險，以便獲得戰術利基或是戰略優勢。但在過程中不免會有所傷亡，但只要是符合「可承擔之風險」（bearable risk)以及「經計算之風險」(calculated risk)，就算發生危安意外傷亡，國人不宜苛責。

張競強調，No pain, no gain.練兵必須從嚴從難，要是不能承擔風險，那就不可能鍛練出能夠面對戰爭的軍事武力。但是鄉親將子弟付託給國軍，發生意外傷亡，國軍自然要妥善照顧遺族從優撫恤，要是面對風險就迴避某些戰術課目，靜海是無法鍛練出熟練之水手，而迴避風險將會產生毫無戰力之軍隊。

▲海軍陸戰隊99旅演訓意外，國防部長嚴德發至高雄左營海軍總醫院探視。（圖／記者洪正達攝）



張競舉例，戰機超低空飛行、戰鬥直升機貼近地表或樹梢飛行，特戰部隊攀岩克服地形障礙，特勤隊由直升機沿繩降落，豈不都有風險？所以不要軍隊演習一出事，名嘴口誅筆伐，網民酸言賤語去嘲弄諷刺，這種惡劣風氣與惡質文化，只會讓軍隊士氣再度受到打擊。

張競呼籲，每當社會發生重大事故，就會有名嘴出來靠著噴口水來辦案子，而軍中發生意外事故，亦會有些退伍軍人出來扮演福爾摩斯胡亂描繪與臆測失事原因，但此種作法不但欠缺專業，更是毫無應有道德。

張競嚴肅提醒，對於危安事件調查，軍中設立有專業督察單位，事故調查有其講求證據之專業性，很多自作聰明之軍中退伍人士，靠著耍弄名辭，趁機猛賺政論節目通告費時，務必思考誤導社會是要負有法律責任，千萬不要隨便編造或虛構情節。

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