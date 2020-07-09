黃寶慧憶獨家專訪朴元淳：他曾是南韓總統呼聲最高的政壇之星

▲朴元淳接受台灣第一家媒體專訪，邀請《ETtoday新聞雲》黃寶慧前進首爾市長室。（圖／黃寶慧提供，下同）

政治中心／綜合報導

南韓首爾市長朴元淳9日驚傳失蹤，目前下落不明。根據《韓聯社》報導，朴元淳的女兒9日下午5時17分左右向警方通報表示，「父親4、5個小時前留下疑似遺言的話後，就離家而去，電話更是直接關機。」

目前，南韓警方已經透過手機定位追蹤到朴元淳在城北洞附近山區，警方已投入2個中隊的警力、無人機以及警犬進行搜查。首爾市政府表示，朴元淳9日以「不得以的個人事由」取消了所有行程，並未上班，至於失蹤一事目前仍在確認中。

朴元淳在首爾以人氣市長著稱，他在2014年6月成功連任後，當時也被視為是韓國熱門的2017總統候選人之一。

2015年3月，朴元淳在市長辦公室接受台灣第一家媒體獨家專訪。當時，《ETtoday新聞雲》採訪團隊由執行董事、現為《ETtoday新聞雲》直播節目《慧眼看天下》主持人黃寶慧親自帶隊飛往首爾，並於市長辦公室進行一對一專訪。

面對台灣第一名的網路媒體，朴元淳也大方地分享自己在核電、社會住宅、市政建設與打造首爾未來的作法與規劃。

黃寶慧回憶指出，朴元淳那時候以當時首爾的形象大使金秀賢，在「來自星星的你」劇中當紅的都教授一角做比喻，「都敏俊就活了400多年啊！還能繼續當首爾市長的話，我有信心把首爾發展成為世界頂級的城市」，如果有機會，「希望今後100年的時間，還能當首爾市長！」

朴元淳的崛起堪稱韓國的政治奇蹟。2011年，公民團體說服他投入首爾市長補選時，他的支持率只有不到5%，但後來卻也一度成為反對派人氣最旺的總統候選人之一。

在首爾市長短短三年多的任期中，朴元淳將首爾打造為亞洲第一的共享城市、永續城市以及智慧城市，他也向黃寶慧透露維持首爾競爭力的祕訣，「每個城市都有自己的優勢和特點，發揮自己的優勢非常重要。」

「首爾有三大優勢，一是美麗的自然風景，二是歷史悠久，過去600多年，朝鮮王朝的首都都在首爾，第三，我認為人才是我們的寶貝，」朴元淳接著也指向黃寶慧的名片說，「你的名字裡也用了寶這個詞。能夠做好這三方面的工作，就能提高首爾的競爭力。」

黃寶慧翻開採訪筆記回憶表示，朴元淳當時接受專訪時也以首爾快速成長的遊客數做為競爭力指標為例指出，能夠保護好歷史和自然環境，就能提高遊客的訪問人數，而且韓國為數眾多的世界文化遺產，數量還在繼續增加，計畫2017年，要把漢陽都城申請為聯合國教科文組織認證的世界文化遺產，如此一來，還能夠進一步提高遊客的數量，「2012年時，遊客數達到900多萬，2014年時，已經突破到1千多萬人次了！」

黃寶慧說，讓她印象深刻的畫面是朴元淳講完話後還接著起身直接拉著她到一旁的卷宗櫃前，介紹他首爾願景中未完成的工作，「我還想做更多的研發、而且還想把首爾發展成珠寶城市，也希望繼續發展首爾的共享經濟，有那麼多要做的事。」

「在市長的辦公桌上，放了好幾疊足足有半個人高的卷宗，書架上和檔案櫃，更塞滿了各項首爾願景計畫，朴元淳聊起他堆滿辦公室的首爾夢，臉上揚溢著熱情，彷彿當年甫上任的朴市長。」

對於朴元淳傳出失聯的消息，黃寶慧得知後也感到相當震驚，她表示，那時候在準備採訪的前幾天，她才剛與總統蔡英文見過面，由於蔡英文跟朴元淳都是倫敦政經學院的法學博士，蔡英文正在準備競選總統，被視為南韓總統呼聲最高的政壇之星，在專訪過程中，朴元淳得知他與蔡英文是校友時感到相當興奮，還要她回台灣後有機會一定要跟蔡英文說。

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