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廢文蛤殼每年累積3千噸　雲林縣政府有妙招！鋪在沙地防揚塵

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▲雲林縣設置廢文蛤殼暫置廠，經有效管理提升再利用率及擴展去化管道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣設置廢文蛤殼暫置廠，經有效管理提升再利用率及擴展去化管道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮鄉、臺西鄉、四湖鄉及口湖鄉等地區為養殖文蛤產地，總養殖面積達3300公頃，而產生的廢文蛤量高達3300噸。為解決廢文蛤殼隨意棄置問題而影響環境衛生，雲林縣政府期提供場地暫時存放廢文蛤等貝類，以緩解現有隨意棄置問題，有效管理廢文蛤殼等貝類，提升再利用率及擴展去化管道。

文蛤養殖業者面對死亡文蛤殼廢棄物處置問題傷透腦筋，堆置產業道路或保安林帶不僅有礙觀瞻也影響環境衛生，雲林縣政府為尋求解決管道，召集各相關單位辦理會勘後，初步選定於台西鄉新興段277-34土地作為文蛤殼或牡蠣殼暫置場，提供沿海養殖漁民傾倒，可暫時解決隨意堆置的問題。

請繼續往下閱讀...

雲林縣環保局指出，文蛤殼最終去化除了加工飼料補助添加原料或製做肥料，另可再利用來固砂防揚塵，取代部分碎石級配鋪設濁水溪砂地， 2019年濁水溪揚塵事件日為29天次，比預定目標少了12天；麥寮監測站2019年PM10年平均濃度較2018年減少17.4μg/m3 、崙背站減少11.2μg/m3，裸露地面積也由2018年的1250公頃降至841公頃，裸露地改善面積達409公頃，在濁水溪揚塵治理有卓越表現。

雲林縣政府表示，先前也協調台西鄉兩家專門從事牡蠣殼回收利用之裕益灰粉加工廠（台西鄉五港村五港路72號）及寶島灰粉行（台西鄉海北村五港路117號）同意提供曬場讓漁民傾倒廢棄文蛤殼，協助漁民妥善處理大量暴斃文蛤。

雲林縣長張麗善表示，將文蛤廢殼鋪設濁水溪砂地達固砂防揚塵功效，也去化了3000公噸的文蛤殼，評估防塵成效良好，未來將持續鋪設，也在此呼籲文蛤養殖業者利用合適之回收管道，有效處理文蛤廢棄物。

張麗善說，文蛤殼定砂工程主要鋪設在濁水溪車輛進出便道及高灘地裸露地上，在成效上不僅居民，連議員等民意代表皆極力肯定，今年我們也將持續並積極向中央爭取1千萬預算來擴大辦理，鋪設30公頃以上的文蛤殼於10號、40號及74號越堤路段之裸露地，減少河川揚塵困擾民生問題。

▲雲林縣設置廢文蛤殼暫置廠，經有效管理提升再利用率及擴展去化管道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文蛤殼定砂工程主要鋪設在濁水溪車輛進出便道及高灘地裸露地上，將持續向中央爭取預算擴大辦理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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