二崙鄉龍結媽天上聖母遶境　顯神蹟「衝2米深」海水全員平安

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣二崙鄉龍結庄福德宮6月30日凌晨3點起駕出發進行九天八夜前往北港朝天宮謁祖進香，因媽祖鑾轎行走路線未固定，均依媽祖指示前進，昨日下午6點多於台17線臺西鄉慈海宮附近橋下，媽祖鑾轎與抬轎人員往水裡走去，走進約2米深水中，橋上信眾一陣驚慌呼救，恰巧附近有膠筏漁船幫忙拉上岸，其中一名抬轎人員被水嗆到自行就醫。

▲雲林縣二崙鄉龍結庄媽鑾轎，昨日下午6點多於臺西鄉慈海宮附近橋下，走進約2米深水中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

1日晚間鑾轎及遶境隊伍走到台西鄉海口橋下虎尾溪時，媽祖鑾轎然不斷往水流方向前進「撩水」，眼見鑾轎與抬轎班人員在水裡載浮載沈，抬轎人員抓著媽祖鑾轎踢水緩緩移動，鑾轎更是側倒幾乎是滅頂狀態，信徒在橋上不斷喃喃「媽祖保佑」，更有人表示「有那個很多那個東西在拉媽祖」，所幸最後所有人員平安上岸，過程超驚險，信眾紛紛表示「媽祖靈驗保佑」。

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▲雲林縣二崙鄉龍結庄媽鑾轎，昨日下午6點多於臺西鄉慈海宮附近橋下，走進約2米深水中，畫面驚險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

龍結庄福德宮今年遶境進入第7年，廟方人員表示，媽祖鑾轎行走路線是不固定的，均經由天上聖母降駕帶領前進，對於為何走進水裡，不方便表示意見，但相信媽祖靈驗，隨行人員都平安，而自行就醫的人員是因為嗆到幾口水，雖表示不用送醫，但在大家的建議下希望就醫檢查較妥當。

二崙鄉民蔡先生表示，二崙鄉龍結庄福德宮一直都是附近居民的信仰中心，每年徒步遶境可謂是地方大事，信眾鄉親都會前往幫忙，這次的事件更顯示了媽祖神蹟，相信會下水是一定有原因的，媽祖靈驗保佑下也讓全體人員都平安。

▲雲林縣二崙鄉龍結庄媽鑾轎，昨日下午6點多於臺西鄉慈海宮附近橋下，走進約2米深水中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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