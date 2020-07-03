雲林縣警察局卸新任分局長交接　斗六警分局長由江慶斌調任

▲斗六警分局長由基隆市警察局第三分局分局長江慶斌調任（右一），新任西螺警分局長由嘉義縣警察局布袋分局分局長陳盈菖調任（右二）。（圖／雲林縣警察局提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局7月3日於縣警局大禮堂舉行卸新任分局長交接典禮，由雲林縣副縣長謝淑亞主持，交接儀式簡單隆重。新任主任秘書顏榮泰，由臺東縣警察局主任秘書調任；新任斗六分局分局長江慶斌，由基隆市警察局第三分局分局長調任；新任西螺分局分局長陳盈菖，由嘉義縣警察局布袋分局分局長調任。

斗六警分局原分局長符基強因4月公正派出所前聚眾鬥事件，遭記過並調任新竹市警局警務參，由基隆市警察局第三分局分局長江慶斌調任；另西螺警分局長徐俊生調任基隆市警察局第四分局，由嘉義縣警察局布袋分局分局長陳盈菖調任。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，對新任分局長的工作、學識、經歷等方面的卓越表現給予肯定外，期許治安方面；交通減少A1、A2交通事故之發生，針對易肇事路段，強化勤務編排，並應加強酒測取締工作；為民服務方面，注重服務態度，受理民眾報案時，態度應和藹，以同理心對待。期許各警察同仁能在雲林縣警察局長顏旺盛卓越的領導之下，融入縣府團隊，繼續為維護本縣治安、交通等警政工作努力。

▲雲林縣警察局7月3日於縣警局大禮堂舉行卸新任分局長交接典禮，由雲林縣副縣長謝淑亞主持，交接儀式簡單隆重。（圖／雲林縣警察局提供）



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