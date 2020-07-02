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二崙媽撩溪2米深…扛轎驚喊「有東西在拉」仍全員平安　命理師：媽祖在渡化

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記者蔡佩旻、郭世賢／綜合報導

雲林縣二崙鄉龍結庄福德宮6月30日凌晨3點起駕出發，進行9天8夜前往北港朝天宮謁祖進香，因媽祖鑾轎行走路線未固定，均依媽祖指示前進，1日下午鑾轎及遶境隊伍走到台西鄉海口橋下虎尾溪時，媽祖鑾轎與抬轎人員往水裡走去，走進約2米深水中。對此，國際命學教授楊登嵙博士表示，「媽祖「撩溪」是希望渡化長年受困於水中的無形靈體、好兄弟。」

▲雲林縣二崙鄉龍結庄媽鑾轎，昨日下午6點多於臺西鄉慈海宮附近橋下，走進約2米深水中，鑾轎側翻幾乎滅頂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣二崙鄉龍結庄媽鑾轎，媽祖鑾轎與抬轎人員往水裡走去，鑾轎側翻幾乎滅頂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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楊登嵙表示，媽祖是水神，媽祖「撩溪」是希望渡化長年受困於水中的無形靈體、好兄弟，避免發生「抓交替」的憾事一直持續發生，「撩溪」就是「淨溪」的意思。媽祖座前的千里眼、順風耳，本來也是為非作歹取人性命，經過媽祖收服、渡化後，做了媽祖部將及得力助手，反而幫助人們做很多的善事。

雲林縣二崙鄉龍結庄福德宮，9天8夜進香行程無固定路線，1日晚間鑾轎及遶境隊伍走到台西鄉海口橋下虎尾溪時，1日晚間6時許於台17線臺西鄉慈海宮附近橋下，媽祖鑾轎然不斷往水流方向前進「撩水」，眼見鑾轎與抬轎班人員在水裡載浮載沈。

抬轎人員抓著媽祖鑾轎踢水緩緩移動，鑾轎更是側倒幾乎是滅頂狀態，信徒在橋上不斷喃喃「媽祖保佑」，還有人說，「有那個很多那個東西在拉媽祖」，所幸所有人員平安上岸，過程超驚險，信眾紛紛表示「媽祖靈驗保佑」。

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▲▼國際命學教授楊登嵙。（圖／楊登嵙提供）

▲ 國際命學教授楊登嵙。（圖／楊登嵙提供）

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