白沙屯遶境預計「7萬人」湧入北港鎮　警分局交通管制圖出爐

▲雲林縣警察局北港分局執行「苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮往北港朝天宮進香活動」交通疏導，南下改道行駛路線圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖鑾轎預計於7月8日上午抵達北港鎮，北港警分局為因應屆時的大量人、車潮湧入，召集各單位主管召開交通協調會，大力規劃各項配套措施，全力投入交通疏運，今日公布交通疏導路線圖，請用路人注意交通指揮，並呼籲民眾尋求宗教寄託，不要有脫序違犯法規等非理性行為。

北港警分局長王立德指出，白沙屯媽祖徒步進香信徒多達數萬人，加上沿途加入的信徒，預計進入北港鎮可能突破7萬人，媽祖鑾轎所經沿線及周邊道路交通勢必壅塞，警方為防範有民眾衝突、聚眾鬥毆發生及彈性實施交管制，規畫多項方案針對行進路線部分地段及路口實施嚴密警力部署，預防聚眾鬥毆等案件發生。

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白沙屯拱天宮天上聖母徒步前往北港朝天宮進香活動期間公告擴大管制區時間、路段，

(一)管制時間：2020年7月8日5時至18時及7月9日5時至12時止，視狀況提早或延後解除管制。

(二)管制路段：

１、彈性管制區：

(１)朝天宮周邊：北至大同路、東至防汛道路、南至東引道、西至文仁路。

(２)北辰派出所周邊：北至縣道雲168、東至公園路、南至文仁路、西至縣道雲162。

２、鑾轎進駐前管制區：臺19線(溝皂牌樓至北辰派出所前，南下外側車道劃定為行人徒步區)、臺19線(北辰派出所前封閉北上車道)、臺19線(華勝、公園路口279巷封閉北上車道)、臺19線(華勝、文仁路口封閉北上車道)、新德路(公園、新德路口禁止往華勝路方向)、新南路(公園、新南路口禁止往華勝路方向)

北港警分局呼籲，道路沿線均設置路標指示牌，請駕駛人注意標示並配合繞道行駛疏導措施，如有民眾發現道路交通堵塞情形亦請隨時以電話向110報案台或撥打05-7832015向北港分局勤務指揮中心反映，警方接獲交通事故、交通障礙、交通阻塞或號誌故障等情況通知，除通報相關單位處理外，同時會轉報警察局迅速處理並轉知警廣台中台(0800000123)及雲嘉省都廣播電台(049)2306688廣播宣導。

▲雲林縣警察局北港分局執行「苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮往北港朝天宮進香活動」交通疏導，北上改道行駛路線圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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