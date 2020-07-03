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國民黨揚言聲請《農田水利法》釋憲　柯建銘批可悲：集體弱智化沈淪

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▲▼立法院臨時會 農田水利法攻防 第23條柯建銘發言 黃世杰按反對。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會2日三讀通過《農田水利法》草案，明訂農田水利事業作業基金收入免徵營業稅，以及農田水利會資產及負債由國家概括承受，遭到國民黨團痛批，民進黨以多數暴力強奪農民私產。對此，民進黨團總召柯建銘表示，農田水利會改制是歷史共業，更是轉型正義的問題，國民黨毫無法律常識，集體弱智化沈淪，「不知所云，不知今夕是何夕，實可悲」。

農田水利會將於今年10月改制為公務機關，立法院2日臨時會三讀通過《農田水利法》草案，明訂農田水利事業作業基金收入免徵營業稅，農田水利會資產及負債則由國家概括承受。據統計，農田水利署共有17個分署，各農田水利會現金達700餘億，加上不動產千億資產將歸公。

國民黨團2日表示，民進黨團利用臨時會倉促立法「強奪民產」、「消滅農田水利會」，因此國民黨團在院會上提案要求全文刪除，並主張相關條文三讀公告生效後，將主動申請大法官釋憲，宣告《農田水利會組織通則第40條》及《農田水利法》違憲。

▲▼立法院臨時會,農田水利法進入表決大戰,柯建銘與鍾佳濱不斷與國民黨黨團幹部林為洲及蔣萬安溝通。（圖／記者李毓康攝）

▲農田水利法進入表決大戰，民進黨團總召柯建銘、書記長鍾佳濱與國民黨團總召林為洲、書記長蔣萬安溝通。（圖／記者李毓康攝）

對此，柯建銘3日表示，立法院臨時會2日三讀通過《農田水利法》，水利會終結百年糾結，定位問題終獲解決，改制公務機關，開啟了新的里程碑，並強調農田水利會改制是歷史共業，更是轉型正義的問題。

柯建銘指出，水資源與能源一樣是國家重要維生系統，水權的掌握與分配，當然是國家公權力的問題，不容地方派系掌控，其中農業用水佔70%，剩下30%是工業用水及民生用水，合理調配是公權力的行使，也這是改革的重中之重。

柯建銘說，水利會長期由地方派系掌握，是國民黨黑金政治之樁腳、選舉工具，國家向下沈淪，但另一角度卻也重傷國民黨形象，是反民主印記，「不改可以嗎」。

柯建銘指出，前總統李登輝、前行政院長郝柏村致力將水利會改制為公務機關，行政院也函送《農田水利會組織通則》草案，將農田水利會三年內改制公務機關，終於在1993年2月5日公告實施。

柯建銘提到，第二屆立法院在1993年2月1日報到，自己是全程的見證者，當年有包括蘇火燈、洪玉欽、翁重鈞、林錫山等所謂的老農派立委，認為水利會改革不利國民黨選舉，因此在1995年修改刪除《農田水利會組織通則》39條之1，「改革未竟全功，打回原點，李登輝、郝柏村都擋不了國民黨農業縣立委，是歷史諷刺」。

柯建銘表示，2016年總統蔡英文堅持改革，加上民進黨國會過半，改革的契機出現，轉型正義正是時候，因此在2017年1月三讀通過《農田水利會組織通則》，停止水利會選舉，並改為公務機關，水利會長延任2年半至今年9月30日，《農田水利法》的修法是最後一哩路，歷史的沉痾終於解決。

柯建銘批評，國民黨整黨反改革、謬論連連，說政府奪取「人民」財產，又違反結社權，是違法違憲，要提釋憲，根本是毫無法律常識，集體弱智化沈淪，水利會現在政府每年補助超過50億，財產屬公法人，什麼時候是登記在私人名下，屬於「人民」財產，早在1901年日據時期開始就屬公法人，「不知所云，不知今夕是何夕，實可悲」。

柯建銘認為，國民黨淪為在野黨後，全黨沆瀣一氣，還搞不清楚政權為何交出，「一路站在民意的對立面，反改革、反民主」，《農田水利法》是考驗國民黨的智慧，該加入改革行列，才有從廢墟中站起來的機會。

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