快訊／陳菊拜會立法院「行程10分鐘前喊卡」…原因曝光！

記者徐政璿／台北報導

總統府秘書長蘇嘉全原預計3日13時30分率領陳菊在內的27名監察委員被提名人拜會各黨團，約20名國民黨立委到立法院大門等待陳菊，高呼「廢考監、反東廠、撤陳菊」等口號。立法院下午臨時通知陳菊等人的拜會行程取消，原因為院長游錫堃下午有法案要協商，與總統府協調取消今日拜會。由於會面活動前10分鐘取消，讓現場媒體一片錯愕。

立法院秘書處秘書孔秉杰則說，由於收到情資，以及有許多委員希望一同與監委被提名見面、場地安排不及，所以拜會的時間與場地需要另外安排，因而取消。

▲監察院長被提名人陳菊。（圖／記者林銘翰攝）

自總統蔡英文提名陳菊為監察院長後，就屢遭在野黨砲轟。國民黨團則是在連假的最後一天突襲議場，佔領主席台，高喊「德不配位，撤換陳菊」，佔領21小時後，遭到民進黨立委多數優勢清場。

國民黨團質疑，陳菊所帶領的團隊，在高雄執政12年期間，其市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，等到陳菊擔任監察院長後，這些案件如何得到妥善的調查？

時代力量黨團也公布自家民調，逾5成的民眾認為陳菊不能發揮監委的職權徹查弊案；黨主席徐永明當時表示，這代表民眾對監察院能否發揮應有的功能是有所疑惑。此外，民眾黨主席柯文哲率則是早早就表態，宣稱不會投下同意票。

立法院開臨時會民進黨團提案，將考試院、監察院人事同意權案交付全院委員會審查，7月10日上午進行考試院人事同意權案投票、7月17日進行監察院人事同意權案投票。

▼監察院長被提名人陳菊拜會立法院，國民黨於立院門口抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▼為了抗議陳菊人事案，國民黨佔領立法院議場。（圖／記者屠惠剛攝）