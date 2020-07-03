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人權協會反對立院臨時會通過國民參與審判法

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▲民間團體在立法院門口靜坐抗議立法院欲強行通過參審制法案。（圖／記者蘇位榮攝）

▲民間團體在立法院門口靜坐抗議立法院欲強行通過參審制法案。（圖／記者蘇位榮攝）

突發中心／台北報導

司法院引進國民法官制，企圖在立法院臨時會強渡關山，中華人權協會發出聲明，反對此際立法院以召開臨時會的方式通過極有爭議的司法院版本《國民參與刑事審判法》，呼籲立法院朝野協商暫緩處理，廣納各界建言，以求周延，避免草率立法，以免造成災難性後果。

中華人權協會認為該法案有三大缺陷：

一. 被告沒選擇權，國民強迫中奬的參審：
司法院版本的《國民參與刑事審判法》，所適用的對象，原則上是最輕本刑10年以上的重罪。對於涉犯如此重罪被告的審判程序，司法院竟拿被告的生命與自由作為實驗品，剝奪被告選擇由職業法官單獨審判，或是由人民共同參與審判的選擇權，嚴重戕害被告受憲法保障的訴訟權；甚且玩弄話術，隠蔽對國民而言，參與審判乃是強迫中奬的義務而非賦權，把法官審判的義務變為國民之義務，憲法依據何在？

二. 缺乏共識，沒有配套的司改恐成公審：
如同各界所共知，對於刑事重罪案件是否要排除職業法官單獨審理，採行由一般素人共同參與審判，不論社會大眾或司法社群，對此都還沒有達成共識。在社群媒體如此發達的環境下，如果沒有一套排除訊息汙染以至先入為主的制度，國民參與刑事審判，恐將變質為人民公審。此外，對於人民參與刑事審判制度，各界更尚有主張參審制、陪審制或雙軌並行的重大分歧。因此，在社會缺乏共識的情況下，實不宜貿然通過司法院版本的《國民參與刑事審判法》。

三. 倉促通過，權責不明的立法反成災難：
司法改革固然是人民衷心所期待，但司法改革不能拿無辜的被告當實驗品，也不應無所本的加重人民負擔，司法院版本《國民參與刑事審判法》也未解決法官及參審國民間分工及避免相互干擾的難題，將來法官不足依然，國民參與淪於背書，如果此次司改再失敗，恐導致人民對司法絕望，司改二字再也無人靦於啓齒。因此我們認為，社會各界及司法院應該暫時停下腳步，仔細聆聽眾議，廣納各方意見，暫停草率立法，這才是真正支持司法改革。

社團法人中華人權協會理事長 高思博
名譽理事長 李永然
名譽理事長 高育仁
名譽理事長 蘇友辰
副理事長 查重傳
副理事長 吳威志
常務理事 李復甸
常務理事 陳鄭權
常務理事 魏憶龍
常務理事 周志杰

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