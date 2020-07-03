王定宇批國民黨堵陳菊：錯以為立院是八大行業「要撂人圍事嗎」

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨原預期前總統府秘書長陳菊3日下午會因拜訪立法院長游錫堃的行程，能在立院「堵到她」，所以號召30多名黨內立委齊聚立院正門，訴求撤換陳菊，不料府方在活動前10分鐘臨時取消，讓他們撲了空。對此，民進黨立委王定宇下午在臉書直批，國民黨是不是錯以為立院是八大行業，「要撂人圍事嗎？」

立法院臨時會預計17日進行監委人事同意案投票，而總統府秘書長蘇嘉全原訂3日下午1時30分率陳菊及26位監委被提名人拜會游錫堃及時代力量黨團，不過在拜會前10分鐘，因游錫堃下午有法案要協商，與總統府協調後取消該行程，立法院秘書處秘書孔秉杰也透露，有許多委員希望一同與監委被提名見面、場地安排不及，所以拜會的時間與場地需要另外安排，因而取消。

▲國民黨3日在立院正門抗議。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

本來，國民黨預期此行程有機會堵到陳菊，因此號召包括林為洲、費鴻泰、賴士葆、葉毓蘭等逾30位黨內立委齊聚立法院大門，高喊「廢考監、反東廠、徹陳菊」口號，最後卻因陳菊不來了撲了空。

對此，王定宇酸，國民黨鬧了一場「車輪花開冷氣之亂」後，師出無名得不到社會支持卻不知檢討，今天再度來立法院騷亂，讓他直呼，「現在是叩叩花之亂嗎？」

王定宇也批評，「立法院本來就是立委上班的地方，自己要佔領自己上班的地方，已經被笑一次了，今天不只自己再來一次，還找了一堆『不明人士』，中國國民黨是不是搞錯地方了，錯以為這裡是八大行業，要撂人圍事嗎？交代一下這些人是誰吧！」

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