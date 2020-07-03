快訊／漢光預演「陸戰隊員傷勢曝光」！小艇翻覆4人落海…2命危1裝葉克膜搶救中

▲海軍陸戰隊99旅上午進行操演時發生意外。(圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、林昱萱／高雄報導

海軍陸戰隊99旅步二營3日為了漢光演習進行聯興操演，卻發生小艇翻覆意外。據了解，當時小艇上面有7人，其中4人被送醫搶救，而3人命危仍在搶救當中。

獲救4名士官兵如下：

陳姓女中士24歲，澎湖人 (吸入性肺炎，意識清楚)

道姓男中士34歲，屏東人(送院無意識，葉克膜搶救中， 已恢復心跳)

陳姓男上士36歲 ，高雄人(到院無呼吸心跳搶救中)

蔡姓男上兵26歲，雲林人(到院無呼吸心跳搶救中)