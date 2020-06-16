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麥寮港外海驚傳民眾落海！海巡出動「無人機」搜救　消波塊找到男屍

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▲盧姓男子於麥寮港外不慎落海，不幸溺斃，海巡人員將大體移置岸際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲盧姓男子於麥寮港外不慎落海，不幸溺斃，海巡人員將大體移置岸際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

海巡署第五巡防區指揮部15日接獲第四巡防區指揮部通知，麥寮港外工作平台有操作人員不慎落海請求救援，立即調派第四岸巡隊麥寮巡邏站及許厝寮安檢所前往現場協尋，據報落海民眾為盧姓男子；經陸海空方式聯合搜救，於15日晚間約11點於消波塊尋得盧男遺體，落海原因則待進一步調查釐清。

15日晚間19時10分，海巡署第五（雲嘉）巡防區指揮部接獲第四（苗中彰）巡防區指揮部通知，麥寮港外工作平台有操作人員不慎落海請求救援，第四岸巡隊麥寮巡邏站及許厝寮安檢所前往現場協尋，並結合UAV無人機區隊鹿港組至現場海域協助搜尋，同時通報艦隊分署第三海巡隊、第十三海巡隊、中部分署第三岸巡隊、內政部空勤總隊、雲林縣消防局北五分隊、雲林縣救難協會及六輕駐警衛處等單位採陸海空方式聯合搜救。

據了解，落海民眾為本國籍盧姓男子(約50歲)，經搜救人員依當日潮汐及海象研判盧男可能漂流至麥寮港西北堤附近海域，遂針對該海域擴大搜尋，於晚間22時55分，在麥寮港西北堤消波塊發現乙具男性浮屍，經報案人確認為落海的盧姓男子，海巡人員將遺體移置岸際後，後續相驗事宜，落海原因則待進一步調查釐清。

第五(雲嘉)巡防區指揮部胡文雄主任表示，此次陸海空動員救員能量共計空偵機1架次、UAV無人機 1架次、海巡艇4艘及岸際搜救人力64員，這已是今年麥寮第二起民眾落海案件，提醒民眾在海邊從事各項活動須注意安全，海巡單位除維護海域及海岸治安外，對於維護國人生命安全亦為第一要務，如民眾發現海難或海洋汙染等緊急狀況時，可撥打本署免付費「118」服務專線，本署將依權責提供必要且立即的協助。

▲盧姓男子於麥寮港外不慎落海，不幸溺斃，海巡人員將大體移置岸際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲第四岸巡隊平日演練操作UAV無人機情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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