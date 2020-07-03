漢光演習預演重大意外！海軍陸戰隊小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

▲海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班鬥艇訓練。（示意圖／海軍陸戰隊提供）

記者林銘翰／台北報導

國軍漢光演習將於本月13日登場，海軍陸戰隊99旅步二營3日進行操演時，驚傳小艇翻覆事件，總共造成2人失去呼吸心跳、1名上兵失蹤，2名士官失去呼吸心跳送往806醫院急救。對此，軍方證實，正在全力協尋失蹤弟兄。

國軍年度重大演訓「漢光36號」演習將在7月13日登場，國防部日前公布此次漢光演習期程，將在7月13日至17日進行實兵演習，而9月14日至18日電腦兵推。本次特別的是，在實兵部分，將在7月16日於台中甲南海灘實施聯合反登陸實彈射擊。

海軍陸戰隊99旅步二營3日上午進行操舟訓練訓練時，卻驚傳小艇翻覆事故，總共造成1人失蹤，2人失去呼吸心跳，2人隨即送往國軍806號醫院全力搶救中。此外，軍方人士也證實，已全力協尋失蹤弟兄。

據了解，2名傷者目前其中一人目前在ICU急救中，情況相當危急，另一名傷者則在燒燙傷中心搶救，已經裝上葉克膜，正在與死神搶命中。

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