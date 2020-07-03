雲端最前線／陳其邁「大陸軍」壓境！藍白「空戰」迎敵？

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高雄市長補選將在8月15日舉行，陳其邁競選團隊總幹事趙天麟表示，7月分成2個部分，包括「大陸軍正式啟動」、「政策陸續公布」，8月則會舉辦多場活動，全力拉高選舉熱度。民眾黨參選人吳益政則著重「空戰」迎敵，但傳出蔡壁如操盤一把抓，內部出現紛爭，對選情恐怕難以加分！《雲端最前線》3日邀請台北市議員李柏毅、民眾黨發言人楊寶楨、姓名學專家吳睿穎以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲李眉蓁 、陳其邁。（圖／記者洪靖宜翻攝）

國軍漢光演習將於13日登場，海軍陸戰隊99旅步二營3日進行操演時，驚傳小艇翻覆事件，總共造成2人失去呼吸心跳、1名上兵失蹤，2名士官失去呼吸心跳送往806醫院急救。對此，軍方證實，正在全力協尋失蹤弟兄。據了解，2名傷者目前其中一人在ICU急救中，另一名傷者則在燒燙傷中心搶救，並已裝上葉克膜。

前白宮國安顧問波頓（John Bolton）今天說，台灣擁有70多年來最佳國際地位，在東亞舉足輕重，美國應全面外交承認台灣，展現「一切不再照舊」，他也說，「如果不準備承認像台灣這樣有民選政府的國家，外交承認的用意到底在哪？」並對北京壓迫香港與維吾爾族人表達不滿。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。