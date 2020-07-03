農田水利會長10月改官派　蘇貞昌：這是很大的進步！





▲行政院長蘇貞昌。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台南報導

立法院臨時會2日三讀通過《農田水利法》，因應全台17個農田水利會今年10月改制公務機關，會長改由官派，明訂農田水利事業作業基金收入免徵營業稅，及改制後資產與負債由國家概括承受。行政院長蘇貞昌3日表示，「這是很大的進步」。

立法院2日召開臨時會，針對《農田水利法》草案進行表決大戰。三讀條文明訂，增訂農田水利事業作業基金收入免徵營業稅；農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受，並納入農田水利作業基金管理。

此外，院會也通過修正動議，劃設農田水利事業區域若涉及原住民族地區，農委會需會商中央原住民族主管機關並公告；主管機關得邀集專家學者、地方人士、實際耕作農民組成各地方農田水利事務諮議會。

對此，蘇貞昌3日上午受訪時表示，農田水利會的資產本來就屬於全民，經過升格後，資產回歸全民，同時不但可以保護更多的相關農田水利設施資源，未來工作會更有效率，會保護更多的農民；同時原有的職員、工作人員都同樣受到保障，未來資產跟工作都更透明、更有效，所以這是一個很大的進步。

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