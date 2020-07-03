東南衛視2名記者違規「被逐出境」　蘇貞昌：剛好而已！





▲行政院長蘇貞昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台南報導

中國「東南衛視」2名駐點記者2日因為從事與許可目的不符活動，遭到廢止記者證與入境許可證，要求3日離境。面對此議題，行政院長蘇貞昌3日受訪時提到，這2名記者期限到了，沒有延長「也是剛好而已」。

陸委會2日下午召開記者會，就中國官媒「央視新聞」、「海峽衛視」、「東南衛視」等在台開設攝影棚，還錄製政論性節目，並由陸籍主持人引言，再由2名台灣名嘴評論時事等議題做出回應。陸委會副主委邱垂正表示，陸媒記者在台從事與許可目的不符活動，已明顯違法，目前「東南衛視」2名駐點記者已被廢止記者證與入境許可證，要求在3日離境。

陸委會晚間聲明補充，陸媒東南衛視2位駐點記者因涉及違反前揭規定，主管機關文化部已決定在該2位記者在台停留期限屆滿後，不再同意給予展期。

蘇貞昌3日上午視察國道一號北外環線新增交流道暨南科聯外道路，被問到關於陸媒記者被要求離境一事，他表示，台灣是自由開放的國家，歡迎各國記者來採訪，但如果工作項目跟原申請內容不同，國家會有相關法律限制，2位記者期限已經到了，沒有給他們做延長，也是剛好而已。

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