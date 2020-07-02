《農田水利法》表決大戰跑票　黃世杰遭民進黨團開罰3萬

▲《農田水利法》進行逐條表決攻防，黃世杰按鈴表達反對。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會2日晚間三讀通過《農田水利法》草案，明訂農田水利事業作業基金收入免徵營業稅，以及農田水利會資產及負債由國家概括承受，民進黨立委黃世杰在逐條表決過程中大多數選擇棄權，在關鍵的第23條條文更投下反對票，將依照民進黨團規定處罰3萬元。

農田水利會將於今年10月改制為公務機關，立法院2日臨時會三讀通過《農田水利法》草案，明訂農田水利事業作業基金收入免徵營業稅，農田水利會資產及負債則由國家概括承受。據統計，農田水利署共有17個分署，各農田水利會現金達700餘億，加上不動產千億資產將歸公。

臨時會自中午12時開始處理《農田水利法》草案，歷經6個小時的表決大戰，才在晚間6時許正是三讀《農田水利法》。雖然民進黨團一致支持行政院版本，但由於黃世杰的父親是桃園農田水利會總幹事黃金德，因此黃世杰在逐條表決過程中大多數選擇棄權，在關鍵的第23條條文更投下反對票。

依據民進黨團內部規定，針對表決跑票行為，以條文數為計算每次處罰新台幣1萬元，每日最高累積的累積處罰金額則為3萬元。民進黨團書記長鍾佳濱表示，黃世杰投票違規但不涉及違紀，將依照違規情況進行處罰。

▲民進黨立委黃世杰。（圖／記者屠惠剛攝）



在法案三讀通過後，黃世杰也發出聲明反對該法，並表示改制後於今年10月正式上路後，農委會將面對第一線農民的質問，屆時能否如農委會主張「絕對沒問題」，相信在不久的將來，將逐一被檢視及驗證。

黃世杰表示，農田水利會原是自治團體公法人，其持有資產來自農民自籌或捐助，如今修法將全體農民會員透過農田水利會累積之資產，未經合法徵收程序，也沒有合理補償，即逕行移轉為國家所有，實有違憲之疑慮。

黃世杰指出，未來農田水利會的身分將「降級」為四級公務機關，水權調度將由中階公務員進行協調，雖然農委會宣稱將會捍衛農民用水之權益，但面對長期強勢的經濟部門之用水競合的狀況下，未來將變成純行政機關間的相互協調，農民身為用水的主體，將失去體制內的發聲管道，也令人質疑未來成立的農田水利署，是否有足夠能量與法律地位來捍衛農民用水權益。

黃世杰強調，農委會原先預定要成立17個分署來承接原有的水利會組織，但現有農田水利處之人力編制僅有27人，今年10月能否有足夠人力進駐，以及相關子法能否順利銜接新制，皆是農委會的重大的考驗。

黃世杰提醒，無論改制如何進行，農業生產是一刻不停歇，所有農民的權益不能受到影響，若農委會無法全面充足準備，新制就應該延後施行。

黃世杰也呼籲，改制是要越改越好，要對全體有所增益，才是改制初衷，面對貿然三讀通過的《農田水利法》，他會以捍衛農民之心，強力監督農田水利事業未來的發展與執行，以不辜負農民當初的懇託。

▼黃世杰跑票將遭民進黨團開罰。（圖／記者屠惠剛攝）



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