7成民眾選「實體三倍券」　蘇貞昌：有足夠準備因應





▲行政院長蘇貞昌。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台南報導

振興三倍券1日開放數位綁定及紙本券預購，首日就吸引大量人潮預約實體券。行政院長蘇貞昌3日受訪時提到，眾多地方政府、商家都紛紛祭出加碼優惠，希望民眾能把握機會，可以早一點來選擇預定，或是使用數位券來減少排隊；至於外界擔憂的實體券數量會不會不夠？他強調，「有足夠準備」。

振興三倍券官網的數位綁定跟紙本預訂功能，1日正式解封上線。針對首日申購狀況，經濟部表示，目前全台預訂實體紙本券者約174萬0825人次，選擇於四大超商取券者為最多，共計153萬2201人次。

蘇貞昌3日上午視察國道一號北外環線新增交流道暨南科聯外道路，面對眾多民眾選擇預定實體券，他回應道，三倍券大受歡迎，2天下來已經有好幾百萬民眾預約預定，且商圈、夜市各方面商家都紛紛加碼，地方政府也大方加碼，例如台南市長黃偉哲有魄力、大方的開出要送房子，所以民眾要好好把握機會，不但一千變三千，加碼後還能變房子。

蘇貞昌表示，希望全國民眾早一點來選擇預定預約，或是使用數位方式減少排隊，另外也期盼大家紛紛把握機會，讓台灣經濟因此更振興，生活更快樂。

至於外界擔憂，實體券會不會不夠、需不需要加印？蘇貞昌強調，會依照各地預約情況做相對應準備，看最後數位多少、紙本多少，「有足夠準備因應」。

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