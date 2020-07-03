　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

7成民眾選「實體三倍券」　蘇貞昌：有足夠準備因應

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院振興券記者會-蘇貞昌。（圖／記者黃克翔攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台南報導

振興三倍券1日開放數位綁定及紙本券預購，首日就吸引大量人潮預約實體券。行政院長蘇貞昌3日受訪時提到，眾多地方政府、商家都紛紛祭出加碼優惠，希望民眾能把握機會，可以早一點來選擇預定，或是使用數位券來減少排隊；至於外界擔憂的實體券數量會不會不夠？他強調，「有足夠準備」。

振興三倍券官網的數位綁定跟紙本預訂功能，1日正式解封上線。針對首日申購狀況，經濟部表示，目前全台預訂實體紙本券者約174萬0825人次，選擇於四大超商取券者為最多，共計153萬2201人次。

蘇貞昌3日上午視察國道一號北外環線新增交流道暨南科聯外道路，面對眾多民眾選擇預定實體券，他回應道，三倍券大受歡迎，2天下來已經有好幾百萬民眾預約預定，且商圈、夜市各方面商家都紛紛加碼，地方政府也大方加碼，例如台南市長黃偉哲有魄力、大方的開出要送房子，所以民眾要好好把握機會，不但一千變三千，加碼後還能變房子。

蘇貞昌表示，希望全國民眾早一點來選擇預定預約，或是使用數位方式減少排隊，另外也期盼大家紛紛把握機會，讓台灣經濟因此更振興，生活更快樂。

至於外界擔憂，實體券會不會不夠、需不需要加印？蘇貞昌強調，會依照各地預約情況做相對應準備，看最後數位多少、紙本多少，「有足夠準備因應」。

其他人也看了這些...

實測／超商預購實體三倍券開跑！「只要45秒」連繳費輕鬆搞定
尷尬了！蔡英文一早發文推三倍券　超商機台秒當機
影／超商預購三倍券⋯70歲嬤帶5張健保卡「花8分鐘」崩潰：太不方便！

更多熱門新聞...

3000元三倍券預購來了！四大超商首波開放只有七天「攻略一次看！」
影／健保卡一定要帶！4大超商「三倍券預購」教學文先看　20秒輕鬆搞定
國民黨酸「民眾要當聰明領券人」：早就建議蔡英文參考南韓作法

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／失蹤陸戰隊員找到了！漢光演習預演2命危
快訊／陸戰隊漢光預演意外！1失蹤、2命危「裝上葉克膜搶命中」
漢光演習預演重大意外！海陸陸戰隊小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中
一次買8色！博客來、Yahoo奇摩「11點開賣中衛口罩」 　
快訊／台美關係升級！外交部宣布：恢復設立駐關島辦事處
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中提入境普篩不可行　趙少康批「邏輯不對」：普篩跟居家檢疫不用二選一

蔣萬安不滿監院人事嗆「武鬥再升級」　連勝文曝光原因

漢光演習預演重大意外！海軍陸戰隊小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

藍委爆「還是看得到內衣褲」　批北捷仍未調整熱像儀

影／民進黨批避談陸船侵擾漁民　江啟臣酸：乾脆讓在野黨執政

快訊／台美關係升級！　外交部宣布：恢復設立駐關島辦事處

農田水利會長10月改官派　蘇貞昌：這是很大的進步！

7成民眾選「實體三倍券」　蘇貞昌：有足夠準備因應

指考登場！蔡英文PO「蔡阿才准考證」考場在這…網友被萌翻：祝考上台大醫

韓國瑜任內「填平地下道」…代理市府拆除？韓粉PO照批：高雄市怪現象

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

陳時中提入境普篩不可行　趙少康批「邏輯不對」：普篩跟居家檢疫不用二選一

蔣萬安不滿監院人事嗆「武鬥再升級」　連勝文曝光原因

漢光演習預演重大意外！海軍陸戰隊小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

藍委爆「還是看得到內衣褲」　批北捷仍未調整熱像儀

影／民進黨批避談陸船侵擾漁民　江啟臣酸：乾脆讓在野黨執政

快訊／台美關係升級！　外交部宣布：恢復設立駐關島辦事處

農田水利會長10月改官派　蘇貞昌：這是很大的進步！

7成民眾選「實體三倍券」　蘇貞昌：有足夠準備因應

指考登場！蔡英文PO「蔡阿才准考證」考場在這…網友被萌翻：祝考上台大醫

韓國瑜任內「填平地下道」…代理市府拆除？韓粉PO照批：高雄市怪現象

男情緒不穩隨機攻擊　無辜17歲女高中生「頭部+肩膀」挨2拳

陳時中提入境普篩不可行　趙少康批「邏輯不對」：普篩跟居家檢疫不用二選一

不想買200萬車位「月租才6000元」可租27年！　網細算後打槍：傻子才用租的

浪汪躲追捕跌魚塭！動保救援驚見下體長菜花　紅腫潰爛大如籃球　

貝膚黛瑪潔膚液2大瓶888元！溫和但卸妝力夠狂　痘痘不再上門

抓包金馬新人范少勳說謊！《破處》全員露點戲0防護　部長X太空小姐來戰經典電影咖！

澎恰恰借千萬遭詐仲介費180萬　首度赴北檢說明受騙過程

快訊／失蹤陸戰隊員找到了！「生命徵象未知」…漢光演習預演2命危

「體味」重恐是疾病警訊！7招有效除臭…辛辣食物不要吃

Q3基金布局「人工智慧+投資等級債券」入列　投資專家：不要浪費一場好危機！

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

政治熱門新聞

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

張益贍改行Uber Eats外送　一週賺1萬5

連勝文直球問陳菊　治水錢去哪了

地下道填平又拆？韓粉批：高雄市怪現象

快訊／外交部宣布：恢復駐關島辦事處

港版國安法　10種台灣人雖遠必誅

藍委爆北捷運熱像儀還是「看光光」

為「年輕人跟風說」致歉　蔡壁如怨：沒支持執政黨被黑

許崑源離世財產遭檢視！妻曝還在繳貸款

農田水利會長改官派　17個水利會千億資產歸公

前省主席邱創煥病逝　享耆壽96歲

大龍新城冷氣壓縮機散熱不良

3種身份綁悠遊付「花3000補3000」

農田水利法跑票　黃世杰遭罰3萬

更多熱門

相關新聞

新冠確診者「勃起」4小時　台醫吐一句話

新冠確診者「勃起」4小時　台醫吐一句話

法國一名62歲男子確診新冠肺炎，結果在重症監護病房時，竟勃起長達4小時；研究人員警告，首度發現新冠肺炎可能會引起陰莖異常勃起症（priapism）。對此林口長庚急診兒科吳昌騰忍不住嘆氣，「對臨床醫師來說，Covid-19真的是高手中的高手。」

消費滿千折百、健身房1個月免費去！家樂福「振興澎湃包」來了

消費滿千折百、健身房1個月免費去！家樂福「振興澎湃包」來了

台南三倍券首獎曝！全新「宇成植村NY」坐落南科

台南三倍券首獎曝！全新「宇成植村NY」坐落南科

農田水利會長改官派　蘇揆：進步

農田水利會長改官派　蘇揆：進步

關鍵字：

蘇貞昌三倍券振興券實體券振興三倍券防疫新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

東區ZARA前車震　下場曝光

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

范范被砲「哈佛說謊」！律師揭關鍵：別怪她

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

愛莉莎莎「低收入戶」開箱！網哭了

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面