振興三倍券「不用白不用」　地方臉書社團版主：用在民生消費較實際

▲振興3倍券上路民眾到超商預定。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

振興三倍券7月1日正式上路，彰化縣內已經有不少人9點整衝到超商預訂，還遇到當機，有民眾受訪時就強調，3倍券花1千元但CP值卻很高，限制雖然多但「不拿白不拿」，也不用搶在第一天作預定，未來最想將它用在帶家人去旅遊跟購買家電或是日用品，效益無限大。

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▲超商預定振興3倍券。（圖／記者唐詠絮攝）

三倍券第一梯次的預購時間為7月1日至7月7日，領取時間則是7月15日至7月31日，彰化縣內已經有許多婆媽趕在首日前往預定，雖然不熟悉操作，但店員都會很有耐心的站在一旁指導，很快便可以操作完成。

有攤商民眾指出，他們1家包含小孩有4人，未來用3倍券將可領到1萬2千元，將來可以用在購買日用品上，甚至可以帶小孩在暑假出遊，選好有配合的旅遊景點，可以減掉一筆預算開銷，真的很划算。

▲振興3倍券上路民眾到超商預定完成。（圖／記者唐詠絮攝）

還有另一名店長平日都與家人在市場內忙著賣南北貨，也說，會去用3倍券但因為它有許多限制，「不用白不用啦」，會用在玩樂居多。另外臉書《大員林生活圈》版主賴義乾對此也說，「我沒時間去旅遊」，花1千元預定3倍券，用在民生消費真的還比較實際。

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