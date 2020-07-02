伊萊克斯無線吸塵器PURE Q9升級上市　加送6千元吸頭定價不變

▲伊萊克斯PURE Q9-P在台開賣，標配新增價值6,000元的新吸頭。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

瑞典家電品牌伊萊克斯今（7／2）宣佈旗下無線吸塵器商品PURE Q9-P在台開賣，該產品為去年在台上市的PURE Q9加強版，其標準配備新增一款價值6,000元的「Power Pro拋光滾刷」吸頭，而售價與去年21,900元相同，另針對振興券商機，也在7／15起推出買2萬元現抵3,000元優惠，等同7月中後出手選購，連同贈品價值現賺9,000元。

▲PURE Q9-P標配除了2個主吸頭之外，還有針對塵蟎專用的UV吸頭。（圖／記者蔡惠如攝）

無線手持吸塵器與掃地機器人無疑是近幾年，吸塵家電中最暢銷的2款主力，目前台灣市場銷量前2名均為歐洲品牌天下，英國戴森（Dyson）與瑞典伊萊克斯（Electrolux），今年爆發新冠肺炎疫情，環境家電如吸塵器、空氣清淨機銷量在上半年顯著攀升，伊萊克斯表示，今年1至5月旗下PURE A9空氣清淨機月銷量與去年整體平均相較，就有50%左右的成長，每月銷售數量可破千台。

▲Power Pro拋光滾刷吸頭，市售售價6,000元。（圖／記者蔡惠如攝）

今伊萊克斯在台發表PURE Q9加強版「PURE Q9-P」，強調「雙主吸頭」的配備，除原本可按下一按鍵便能截斷毛髮的「毛髮截斷吸頭」之外，加強版再新增「Power Pro拋光滾刷吸頭」，適合在硬地板如木頭、磁磚上使用，如布一般的設計能在吸塵時貼緊地面，除能讓地板更有拋光感，也能提升集塵效能。

▲可將中央機身拆下，接上塵蟎UV吸頭清潔家中沙發與床墊。

此外，為搶7月中振興券上路後，可能出現的「報復性消費」市場，伊萊克斯也針對百貨通路，推出現抵優惠，7／15至8／31期間，到百貨櫃點購買伊萊克斯全系列商品，消費滿1萬元可現抵1,000元；消費滿2萬元可現抵3,000元，以新上市的PURE Q9-P為例，現抵3,000元加上價值6,000元的標配吸頭，即可現賺9,000元左右。

Dyson則針對政府振興三倍券推出最新優惠方案，7／1至7／31期間，於特定通路購買Dyson任一主機商品，可獲贈虛擬「Dyson加倍奉還振興券3,000元」，其品牌振興券可於8／1至9／15期間使用，用於折抵 Dyson正價主機商品。