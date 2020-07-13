「三倍券優惠」懶人包　康是美消費整筆85折、寶雅Switch天天抽

▲藥妝店祭出三倍券加碼優惠。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

記者曾怡嘉／綜合報導

振興三倍券發券在即，藥妝店也紛紛祭出加碼優惠，搶食這塊消費大餅，康是美凡憑振興三倍券紙本消費，即享整筆85折優惠，Tomod’s消費滿500元即加贈100元折價券，寶雅則主打消費300元贈送500元折價券，更推出天天抽Switch、Gogoro加碼好康。

▲康是美推出憑紙本購物，整筆消費85折。

三倍券發放倒數，康是美宣布7/15-8/4凡持乙張紙本振興三倍券消費，即享整筆消費85折優惠，使用電子振興三倍券的消費者也有優惠，綁定指定7家信用卡、街口支付，單筆滿3000送450元（刷卡金或等值點數或街口券），活動詳情請依店內公告為主。

康是美同時推出振興專區，即日起至8/4近兩百件商品任選2件、3件、6件、13件500元的活動，期間更推出保健食品、醫美商品、專櫃滿3000送300元的超值優惠，讓消費者有更多的優惠選擇。

▲Tomod's贈送折價券，不限金額皆可使用。

日系藥妝Tomod’s宣布，7/15-8/26期間，凡憑紙本振興三倍券至Tomod’s門市消費，以振興三倍券支付金額達500元即加贈100元商品折價券(50元面額兩張)。折價券可於指定使用期間內，全門市消費不限金額門檻即可折抵使用。

▲寶雅推出天天抽Switch吸引買氣。

美妝生活百貨龍頭寶雅，為響應政府推出振興三倍券，加碼祭出三倍券四大回饋，可稱是史上最划算。不只是單筆消費滿300元，即贈500元折價券，消費綁定玉山寶雅聯名卡或使用台灣PAY更享有回饋金。

7/15-8/11期間，更推出天天抽Switch及消費抽Gogoro的加碼好康活動，無論使用實體振興券或綁定指定信用卡消費皆可享有多重優惠。品牌更強調店內優惠折扣和買一送一優惠皆可合併使用。

▲屈臣氏也推出振興回饋、有感加碼活動。

7/15-8/14凡持三倍券紙本消費，使用面額200元，即贈20元商品提貨券，面額500元，即贈50元商品提貨券，提貨券可累贈，除了紙本優惠外，7/15-8/14三倍券綁定信用卡消費，也享有優惠回饋15%起。