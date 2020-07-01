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青春一夏快樂起跑　安南警執行青春首日擴大臨檢守護青少年

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▲台南市警三分局7月1日凌晨0時起，針對妨害兒少身心健康場所加強臨檢查察，以淨化青少年活動、休閒環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局7月1日凌晨0時起，針對妨害兒少身心健康場所加強臨檢查察，以淨化青少年活動、休閒環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局為了維護暑假期間青少年安全，7月1日凌晨0時起，針對妨害兒少身心健康場所（如網咖、KTV等）加強臨檢查察，以淨化青少年活動、休閒環境。

▲台南市警三分局7月1日凌晨0時起，針對妨害兒少身心健康場所加強臨檢查察，以淨化青少年活動、休閒環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

青春專案開跑首日，結合市警局青春專案首日勤務，統合轄區警力實施擴大臨檢，全市同時段同步執行擴大臨檢勤務，2020年重點查緝工作項目為少年涉毒、詐欺車手、加入幫派及兒少性剝削案件。此外，三分局亦結合政府機關、校園、在地商家及網路社群等多元管道，針對「防制少年接觸毒品與被害」「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團」、「避免兒少遭色情行業利用」等四大主軸加強犯罪預防宣導。

▲台南市警三分局7月1日凌晨0時起，針對妨害兒少身心健康場所加強臨檢查察，以淨化青少年活動、休閒環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警三分局7月1日凌晨0時起，針對妨害兒少身心健康場所加強臨檢查察，以淨化青少年活動、休閒環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三分局指出，暑假期間青少年因無課業壓力或家長疏於管教，容易在外遊蕩，衍生偏差行為及被害事件，或受慫恿加入幫派犯罪組織。為防範少年流連網咖、釣蝦場、卡拉OK、KTV等不良場所及有效保護少年安全，除由三分局結合台南市政府各單位持續執行聯合稽查及各項保護少年勤務措施，加強防處少年偏差行為外，也呼籲業者及社會大眾共同關心少年安全問題，對於妨害身心健康場所，必將嚴格查察取締，依法移請相關主管機關裁罰，絕不容許業者僥倖違法，並請家長嚴加管教約束子女，鼓勵從事正當休閒活動，切勿縱容少年深夜遊蕩及涉足不當場所，以避免沾染惡習及減少被害機會。

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