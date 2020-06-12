安南醫精神科攜手中醫部研發香囊御守　將辦義賣

▲台南市立安南醫院精神科張俊鴻主任（左2）與中醫部林峻邦主任（右2）歡迎大家踴躍來參加中藥香囊御守義賣活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午節又將來到，配戴香囊不啻是一種習俗更有辟邪除穢與芳香除濕的功用，台南市立安南醫院精神科攜手中醫部，研發製成「香囊御守」，院方預定6月15日上午9時30分醫療大樓一樓大廳義賣，民眾亦可向中醫部洽詢購買。

中醫部黃升騰部長表示，將香囊掛在衣襟或放在口袋裡，香囊內中藥含有揮發性物質，具有芳香開竅、辟穢解毒功效，也有除濕、防蚊、驅蟲效果，目前梅雨季節環境潮濕及黴菌塵螨容易孳生，故身體容易有濕氣造成免疫力下降，配戴香囊十分有幫助。

請繼續往下閱讀...

黃升騰說，院內許多同仁購買防疫香囊，後紛紛反應給自家小朋友配戴效果良好，在戶外活動都不須特別塗防蚊液，也無蚊蟲叮咬困擾，省去很多家長出外麻煩，也有同仁將香囊放在客廳、臥室、衣櫥等處來防止蚊蟲侵襲，甚至連蟑螂也減少出沒，足見香囊御守好處多多。

精神科張俊鴻主任表示，由職能治療師帶領學員復健工作來製作香囊御守，使學員在工作訓練過程中不但可提升復健功能，更能重新找回對自身認同和價值，希望大家能踴躍參加下周一義賣活動，多多購買香囊御守之舉不僅對自身健康有助益，更能藉由自身行動來支持學員復健工作，可謂一舉兩得，期盼15日義賣活動與大家相見。

・防曬界霸主