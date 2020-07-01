「對搭訕普遍反感」網友歸咎台灣教育　神人分析1句被推爆：這部分弱

▲原PO好奇，台灣女生為什麼對搭訕這個行為普遍感到反感。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（1）日在PTT的Boy-Girl板上一篇文引發熱論，有男網友發文，「為什麼台灣女生對搭訕普遍反感？」說他在德國念書時，德國女生對搭訕都是表現出高興的態度，好奇為什麼反而台灣女生對搭訕的印象都不太好。話題吸引其他人熱論，就在一篇回文的留言中，有網友一句神回被推爆，「這才是正解」。

該篇貼文引發熱烈迴響，就有網友認為，「因為妹會覺得來搭訕的人通常是填問券、推銷、賣直銷課程或保養品、要錢、有病、賣愛心筆或學校紀念品。」結果被另一位網友回文反駁，「這個是果，不是因」，認為在台灣若不是以商業性質搭訕，有99%機率會被當成變態、報警告騷擾。

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該位網友說，只有拉保險、傳直銷、填問券等主動搭訕，台人才會覺得是正常社交行為，只是比較討人厭，「台灣教育本身就教搭訕是不好的，是錯的價值觀」，不然就頂多只能問路，這樣一來搭訕的自然只有保險、直銷等等。

結果回文底下，留言2樓網友就直說「台灣學校並沒有這樣教，只是台灣教育對於人際交流比較弱，大多數人根本不會想在街上跟人搭訕」被推爆。其他人看到這個說法，紛紛表示認同，「二樓才是正解」、「推2樓，台灣教育不會加強這部分」、「台灣教育有這麼教過嗎？我比較認同二樓的說法，在學時有時候就連分組討論，都看到有人連開口都有點困難。」