7/1上路！保險7大變革一次看　保費喊漲、開放網路投保2險種

▲保險7大新制今天正式上路，金管會新增網路投保2險種，同時也開放郵局賣火災、地震險。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

7大保險新制今（1）日正式上路，包括責任準備金利率調降、死亡保障門檻調高、宣告利率平穩機制、契約服務利潤（CSM）不得低於零等，保費漲幅約1成至3成不等，連帶影響到保戶的荷包，同時金管會也開放郵局、Gogoro等電動機車廠商可賣更多產險商品，以及網路投保新增海域險、投資型年金險。

保險新制一、責任準備金利率調降

金管會公布各幣別新契約責任準備金利率調整方案，其中新台幣、美元及澳幣保單責任準備金利率將分別調降1碼、2碼、4碼，其餘澳幣、人民幣保單也有調整。如此一來繳費3年以下、存續期小於6年的新台幣保單，責任準備金利率則史上罕見降到0，意味著躉繳6年期儲蓄險恐在市場上絕跡。

當保單的責任準備金利率調降時，壽險業者的提存壓力也將提高，因此往往會反映在保費上，壽險公司主管透露，責任準備金利率會牽扯到保價金、身故給付等相關保單，而「儲蓄成分較重的話，保費受到利率的敏感度較高」，其中終身型壽險影響最大，預估每降1碼，保費至少漲1成，美元保單降2碼，平均將漲1成至2成。

保險新制二、死亡保障門檻調高

金管會公布人壽保險死亡保障門檻，要求保戶16歲至90歲之前，死亡保額至少要高於保價金，也就是壽險保單將提高保障成分，降低儲蓄比重。舉例來說，民眾現在花100元保費，其中90元用於儲蓄、10元用在死亡保障，未來將調高後，15元用在死亡保障、儲蓄就會降至85元，意味著民眾可用低保費，買到高保障，不過若是想要維持一定儲蓄比重，保費將會變高。

市場推估未來民眾難買到短年期高利儲蓄險，而「附保證給付」投資型保單可望成為下半年主力商品，不過壽險公司主管分析，投資型保單風險由保戶自負，而附保證給付的風險則轉回保險公司，因此仍得觀察後續情況，一般來說「保證最低身故給付（GMDB）」風險相對可控，而「保證最低提領金額（GMWB）」風險較大，更要做好避險措施。

保險新制三、宣告利率平穩機制

金管會宣布建立「宣告利率平穩機制」，要求壽險業未來販售利變型保單時，宣告利率應考量固定收益債券利息收益率，更要貼近實際債市利率，確保業者不會冒著賠錢風險，以高利率保單搶客，同時也為了接軌IFRS17。

所謂的「宣告利率」是保險公司考量保單對應資產的投資報酬率，扣除必要成本及費用後來訂定，但並非保單全期固定或保證，因此保險公司會定期公布各商品適用的宣告利率。

近年來利變型保單相當熱賣，主要是有「增值回饋分享金」的設計，也就是保單會隨著市場利率變動，有可能高於或低於銀行定存的利率，因此當宣告利率越高，保戶的增值回饋分享金也會越高，反之宣告利率調降之際，保戶所領到的增值回饋分享金也會跟著縮水。

壽險公司主管表示，這次主管機關訂定宣告利率應考量區隔資產帳戶固定收益債券利息收益率，並反映必要利潤率及費用率後決定，業者更能從區隔資產帳戶中，了解資產配置、投報率等情況，作為宣告利率的參考依據，認為這是合理的規範。

保險新制四、契約服務利潤（CSM）不得低於零

金管會將保單的CSM（保單計算合約服務邊際利潤）不得為負值，納入商品送審規範中，在商品送審時，公司應審慎評估保險商品集中度風險，並將宣告利率策略納入敏感度測試中，以確保保險商品利潤的合理性，落實執行風控管理機制。換句話說，保險公司不能賠錢賣保單。

保險新制五、網路平台投保新增險種

為配合行政院「向海致敬」政策，且因應民眾退休規畫，自7月1日開始，將新增開放民眾可經由異業合作的網路平台，將「海域活動綜合險」及「投資型年金險」可列為網路投保商品。

保險局也要求保險公司在網路賣投資型年金保險，應在網站專區、網頁或保險公司設置的行動應用程式（APP）投保平台，建立控管與配套作業，充分揭露完整商品，同時不得有誘導要保人的情形，且就保戶所點閱或下載及簽收的紀錄，留存相關軌跡。

保險新制六、異業合作鬆綁

保險局公布修正「保險代理人保險經紀人與異業合作推廣附屬性保險業務應注意事項」，從今日起，新增開放郵局可銷售火災險、地震險，以及Gogoro等電動機車製造業者也可銷售車聯網UBI車險，還有糖尿病服務管理業者推廣糖尿病患者健康保險。

保險新制七、修正試辦要點

為有利於保險業申請創新服務業務試辦屆期能順利推展業務，以及提升保險業務試辦成功案件的效益，明定保險業申請試辦應檢附文件，包括法令遵循、風險控管、內部控制、資訊安全評估等聲明書，保險業及委外合作廠商若涉及蒐集、處理、利用個人資料，應取得資訊安全管理系統國際標準認證（ISO27001），以及試辦成功案例為其他業者可比照辦理的規範。