超商系統「愛的魔力轉圈圈」鄉民罵翻　唐鳳10:02親上火線回報：有問必答

▲政委唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

振興三倍券預購在今（1日）正式開跑，結果開賣時間一到，超商預購系統卻「狂轉圈圈」引發民怨。就有鄉民忍不住在PTT的Gossiping板上爆卦「三倍券預約系統當機啦！」並貼出機台畫面戲稱「愛情的魔力轉圈圈，轉到當機啦！」其他人也留言狂罵。沒想到貼文吸引政委唐鳳本人親上火線回報，安撫網友心情。

這位網友在早上9點4分的時候發文，貼出機台畫面，「愛情的魔力轉圈圈，轉到當機啦！！！！！！這樣怎麼預約呢？希望等等能夠趕快修復……等等等……」底下就有不少留言，有人開酸也有人抱怨，「預料之中啊」、「完全當機」、「笑死，記者會講甚麼平台提供多少優惠，結果每個都限名額，所以逼得所有人第一時間得去搶，搞到網站當機」、「3000.gov.tw 官網打不開。」

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▲唐鳳現身PTT說明。（圖／翻攝自PTT）

沒想到在一串討論中，唐鳳本尊在10點2分現身，還幾乎在每一則留言前加上（我是唐鳳），親上火線回應，「關貿回報，各家超商目前是可用的，僅 7-11 一家稍早有當機現象，其他三家超商都是正常的」、「（我是唐鳳）7-11 說明今早服務沒有當機，因為早上預購太踴躍，所以有做流量管制，造成部分門市有短暫排隊現象。」

10點32分時，唐鳳也說目前官網也恢復正常，「（我是唐鳳）原本設計綁定和預購子系統就是分開處理，一直都很順利」、「（我是唐鳳）https://3000.gov.tw/ 目前測速約 1.4 秒」、「首次顯示行動版內容，桌面版則是 1.1 秒（PageSpeed）。」看到有人噓「重要時刻唐鳳你還有閒情上ptt留言啊」，唐鳳則是笑回「有問必答啊！」