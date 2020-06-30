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新台幣升值惹禍！　壽險業前5月匯兌成本攀升1223億

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▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣。（示意圖／本報資料照）

▲根據金管會統計，壽險業4月匯兌成本達1,223億元，稅前獲利仍有875億元。（示意圖／本報資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局今（30）日公布保險業匯兌損益數字，受到新台幣升值影響，壽險業今年前5月匯兌成本達1,223億元，創下歷史同期新高，不過仍有875億元的獲利。

根據保險局統計，截至今年5月底，壽險業匯兌損益有454億元，但避險損益有991億元，扣除外匯變動準備金222億元，因此5月壽險業累計淨匯損為1,223億元。

至於淨值方面，統計顯示，保險業前5月淨值達2兆104億元，較去年同期成長18.6%，其中壽險業淨值來到1兆8,795億元，年增達19.8%，而產險淨值則攀上1,309億元，年成長3.7%。

整體來看，今年1至5月壽險業累計稅前獲利875億元，較去年同期的773億元，成長13.2%；產險業累計稅前獲利64億元，較去年同期的70億元，衰退8.6%，累計今年前5月保險業稅前獲利達939億元，年增11.4%。

保險局官員指出，今年5月底新台幣兌美元匯率相對於去年底升值0.2%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達323億元，而壽險業今年5月底稅前損益已涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，仍有875億元的獲利。

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