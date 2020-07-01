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國民黨批蔡英文「打假球」：港人庇護規範修法遭民進黨阻擋

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▲▼總統蔡英文出席中華電信5G啟用典禮（圖／記者周宸亘攝）

▲總統蔡英文。（資／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

中共人大常委會以全票通過《香港特別行政區維護國家安全法》，國民黨立院黨團為支持港人在基本人權保障下，爭取民主自由的努力，曾提出對於港人庇護規範的具體修法提案，但遭民進黨阻擋。國民黨認為，我方大陸委員會「香港人道援助關懷行動專案」和目前設立的「台港服務交流辦公室」，與蔡英文總統在大選前對香港民主運動的強烈關懷相比，顯然程度有別，讓人認為有「打假球」之嫌。

針對該法中訂立的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪，國民黨呼籲中共當局，務必運用智慧、自我克制，不要介入香港地區國安法執法過程，更應避免干預香港地區司法獨立，使得原本「港人治港、高度自治」，從勉強維持雙贏走入兩方皆輸的局面。國民黨也呼籲港府和香港立法司法機構都能堅定捍衛香港高度自治，維護自由傳統。

國民黨提醒，無論是港版國安法，或者早在2009年便通過的澳門《維護國家安全法》，均適用於在各自地區或在各自地區註冊的船舶或航空器內，所作出的「違法」行為。

國民黨表示，港版國安法還規範到「不具有香港永久性居民身分的人」，在香港以外針對香港進行該法規定的「犯罪」行為。因此，國民黨特別要求無法妥處兩岸關係民進黨政府，仍要窮盡一切可能以保障台灣人民的基本權利與人身安全，避免因中共當局或港、澳官員不當或過度執行前述法律而受到影響。

國民黨表示，港版國安法由中共當局強勢主導，排除香港立法會參與，在欠缺社會溝通的情況下強行立法通過，已然引發部分港人不安，國民黨對此深表遺憾。

如今港版國安法6章66條的內容已公告，中共當局透過該法強勢展現所謂「一國兩制」中，對於「一國」的堅持，但維繫香港發展關鍵之「兩制」精神則受到嚴重壓縮，這個發展趨勢必然會對香港前途埋下更多不確定因素。

國民黨嚴正呼籲，《香港基本法》原則上將國安立法授權香港自行制定，此次立法已無回頭之可能，然未來仍有待香港自行立法或修法，方符合中共當局對於香港所作「港人治港、高度自治」的承諾。

國民黨認為，不能因為政治因素而犧牲香港發展的特色與港人自治的空間。香港所擁有的自由空間正是其幾十年來快速發展的主要基礎。

國民黨表示，港版國安法規定香港政府應採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理有關國家安全的事項，恐有過分干預港人言論自由之。執法過程中，若不能充分尊重香港執法與司法的自治空間，不能確保港人的基本人權，無疑將扼殺香港發展，斷送港人前途。

最後，國民黨強調，中華民國是依國父三民主義所創立的主權國家，更是亞洲第一個廣受承認的民主共和國。「一國兩制」在香港的發展，更證明了中華民國民主憲政體制的優秀和對台灣的重要。中共應確實體認到「一國兩制」在台灣並無市場，以及中華民國已在國際上存在一百零九年的事實，

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