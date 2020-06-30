影／港版國安法通過　蔡英文轟：證明一國兩制的不可行

記者蔣婕妤／台北報導

一連3日的中國大陸十三屆全國人大常委會第20次會議30日閉幕，今早以162票全票通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》，下午將會公布詳情，預計7月1日起生效。總統蔡英文30日受訪時批評，此舉是中國大陸對港50年不變承諾的大打折扣。





▲蔡英文出席中華電信5G啟用典禮，回應外界關注之時事議題。（圖／記者周宸亘攝）

蔡英文表示，中國大陸曾經承諾香港五十年不變，國安法通過讓人看到這個承諾確實打了很大的折扣，對中國大陸沒辦法履行承諾感到非常的失望，也證明一國兩制的不可行。

蔡英文指出，希望香港人民可以持續堅持他們所爭取的自由跟人權，台灣也會對他們的追求表示支持，「我們有一個專案對港人提供人道協助跟關懷，台灣成立台港服務交流辦公室，七月一號就會開始運轉，希望在具體行動上進一步提供香港朋友在協助，幫助他們在台港交流上很多需要幫忙的地方。」

行政院發言人丁怡銘則強調，政府會持續關心香港的情勢發展，謹慎因應，以確保雙方交流過程中，國家的安全及利益能得到充分保障。而依據政府「香港人道援助關懷行動專案」所成立的「台港服務交流辦公室」，將在7月1日正式開始運作，透過政府與民間的協力，實質給予港人更多的溫暖與支持。