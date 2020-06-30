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國民黨酸蔡英文「選前挺香港」：儘速提出具體港人庇護措施

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▲▼蔡英文出席「後備指揮部支援口罩增產有功人員表揚典禮」。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

中共人大常委會30日以全票通過《香港特別行政區維護國家安全法》（港版國安法），國民黨會提出更加完善之港人庇護規範修法，以為港人爭取民主自由的堅實後盾，同時喊話蔡政府針對港人權益保障應預先提出具體措施，否則只會更突顯「選前挺香港」之荒謬。

港版國安法確定通過，即起正式生效。對此，國民黨鄭重呼籲中共當局應正視曾對香港人民所許下的「港人治港、高度自治」之政治承諾，尊重並維護香港民主制度以及追求自由的精神。

國民黨認為，港版國安法通過之後，將可能為香港社會帶來對立以及衝突的加遽，中共應避免觸動港人的敏感神經，並且應與香港各界進行溝通以降低衝突、重視香港司法的高度自治，方為修補大陸與香港間脆弱互信基礎之上策。

國民黨強調，基於與香港的特殊淵源以及同胞情懷，始終支持港人為維護自身獨特地位所發起的行動，只要有利於港澳人民自由、民主、人權及繁榮，國民黨都樂觀其成。國民黨立法院黨團已依照《中華民國憲法》精神與規範，提出更加完善港人庇護規範的具體修法作為，以為港人爭取民主自由的堅實後盾。

國民黨也強調，蔡英文總統的「與香港人民站在一起」已淪為口號；同樣一位蔡總統，她在今年總統大選前力挺香港，和選後立即降溫，態度上有天壤之別，令人感到錯愕。

國民黨指出，蔡政府日前提出組成專案小組研議人道救援行動之方案，也不應僅具有象徵意涵而無實質功能；尤其在中共當局通過港版國安法後，蔡政府針對港人權益的保障，應要預先提出更具體的措施，否則只會更突顯「選前挺香港」口號之荒謬，望蔡政府審慎對待。

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