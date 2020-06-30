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北市官網新設港澳專區！居留、就學、投資5大主題一次搞懂

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▲▼北市官網架設港澳專區。（圖／翻攝北市府官網）

▲北市新移民專區官網架設港澳專區。（點圖放大／翻攝北市府官網）

記者楊亞璇／台北報導

因應香港局勢，台北市政府自去年9月成立專案小組，協助香港人民移居台北市，副市長蔡炳坤30日召開記者會宣布，在台北市新移民專區網站上設置專區，設有「居留定居」、「就學進修」、「醫療安全」、「觀光會展」及「投資就業」等5大主題，提供港民查詢，7月1日正式上線。

蔡炳坤表示，去年九月份，市長柯文哲就交代由他召集定期關注香港局勢，擬定協助港人來台各項措施，讓北市成為國際友善城市；友善香港專案在網站上建制港澳專區，陸委會6月18日宣佈香港人道援助行動專案，這項援港專案的「台港服務交流辦公室」預計在明天正式運作，北市配合中央步調，港澳專區也在明天正式上線，為香港人民服務。

蔡炳坤解釋，過去三週測試，因有些用語對香港人不太熟悉，逐一檢視後，盡可能口語化，瀏覽人次有2300多人，專區提供居留定居、就學進修、投資就業、醫療安全、觀光會展等5大主題，統整資料後，提供單一聯繫窗口，台北市新移民會館萬華及士林會館將提供專線電話(02-23701046及02-28837750)，由通譯人員為香港人民提供諮詢，1999也可提供服務。

蔡炳坤表示，香港來台灣居留定居人數逐年增加，居留人數從105年4057人、106年4015人、107年4148人，到108年已有5898人、109年到4月有2383人，逐年增加。定居人數105年1086人、106年1074人、107年1090人，108年1474人，109年4月474人，從數字來看有逐年增加趨勢，目前設籍在台北市的港澳人士有2515人。至於未來估計多少來居留定居？蔡炳坤表示，一方面有疫情的關係，還有香港的局勢，這兩個因素會影響，要推估很困難。

蔡炳坤說，醫療安全方面，市立聯合醫院5大院區成為專責醫院，提供醫療協助；觀光會展方面，持續進行觀光行銷，原本有5個案子原來在香港舉辦，爭取來到台北，雖然有受疫情影響，但在努力當中。

蔡炳坤也說，投資就業數據更立體，108年港資投資北市4.12億美元，比前一年度成長90%，為近5年新高，另外，北市外商家數以香港企業最高，109年4月北市1130家，比例佔30%，因此提供專人、專線、專區的友善服務，提供「就學、就業、就助」需求。

▲▼北市官網架設港澳專區。（圖／翻攝北市府官網）

▲北市新移民專區官網架設港澳專區。（點圖放大／翻攝北市府官網）

蔡炳坤表示，這次5個項目中，將把居留定居放最前面，也許香港人民想到台北定居，來居住後就有就學問題、就有醫療安全問題，這3個應該是現階段對香港人民來講最急迫的項目；而觀光會展，還是受到限制，投資就業部分，投資比較可以，就業當然很困難，後面2項就隨時準備好。

對於港版國安法通過，蔡炳坤認為，一定有很大影響，去年9月就成立專案小組，從反送中到港版國安法都有掌握，北市沒有成立新的辦公室，而是把既有資源整合，主要還是提供給現在在香港的人民，進一步瞭解之後，至於已經在台北市無論是居留或是定居者，同樣還是有很多需要瞭解的資訊，主要兩者兼顧，希望提供友善環境。

至於港人投資優惠恐受影響，產發局副局長吳欣珮表示，香港想來台北市投資，有單一窗口，港版國安法通過後影響的是定位關係，包括美國，因此要看中央政策法令，目前香港人投資還是用外國人投資條例來辦。蔡炳坤表示，看中央法令，目前是有優惠，港澳條例第20條相關法令可能會受影響，台北市會把投資、諮詢環境建置好。

對於如果港人受到政治上迫害非法來台，市府該如何因應？蔡炳坤僅說，有醫療、安全方面等規劃，警局任務裡面有維護安全的規劃，基本上一切還是要依照相關法令辦法。民政局長藍世聰表示，到時候會依法協助。

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