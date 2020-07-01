港警國安法專用「紫旗」曝光！遊行中叫喊「分裂國家口號」將被拘捕

▲港警新配備國安法專用的「紫色警告旗」。（圖／翻攝香港商報）



記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」6月30日正式刊憲生效，港警7月1日成立國家安全處，專門處理國家安全犯罪案件。有港媒指出，港警已配備了針對國安法設置的「紫色警告旗」，將對揮舞港獨旗幟、叫喊港獨口號等有分裂國家、顛覆國家政權意圖的行為進行警告，並展開進一步的拘捕。

警告旗過去只有藍色、橙色、紅色及黑色4種，港警會根據不同的情況使用不同級別的警告旗。為因應「港版國安法」的執行，港警特別新設置了「紫色警告旗」，旗幟上寫著「這是警方發出的警告，你們現在展示旗幟或橫額、叫喊口號、或其他行為，有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，有可能構成『港版國安法』的罪行，你們可能會被拘捕及刑事檢控。」

▼港警在遊行中使用「藍色警告旗」。（圖／路透社）



「港版國安法」生效後，仍有港人計劃在7月1日發起遊行，據港媒報導，上午已經有港警配備了「紫色警告旗」，有很高的機會在當日的遊行中被展示，並有可能依據「港版國安法」，拘捕揮舞港獨旗、叫喊港獨口號的示威者。

香港警務處也在7月1日表示，「港版國安法」已經生效，明確規定分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，香港警務處將會果斷執法。

▼遊行中若呼喊「分裂國家口號」可能被依國安法逮捕。（圖／路透社）



香港警務處指出，對於各種危害國家安全的犯罪行爲，警務處會根據「港版國安法」及特區現行法律的規定，採取拘捕及其他執法行動，以保障香港市民的生命財產及依法享有的各項基本權利和自由。

香港警務處強調，香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，而警隊對於維護香港以至國家的安全責無旁貸，定必全面履行應有職責，嚴正執法，恢復社會秩序，確保「港版國安法」在香港有效實施，竭力維護國家安全。

▼「紫色警告旗」的英文內容。（圖／翻攝香港商報）

