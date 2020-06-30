陳其邁「我在高雄撐香港」　李眉蓁、吳益政被點名尚未表態

▲陳其邁（圖中）30日在臉書表示「我在高雄撐香港」。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

記者蘇晏男、陶本和／台北報導

中共總書記習近平30日針對人大常委會通過的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（俗稱港版國安法）簽署主席令，即日起施行，引發國際高度關注。對此，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁除在臉書表示「我在高雄撐香港」外，明天也將參訪香港議題的相關展覽，此舉黨政人士分析，這如同出招要讓補選對手李眉蓁、吳益政接招。

「我在高雄撐香港」。陳其邁表示，中國大陸無視各國警告，在今天執意通過港版國安法，背棄50年不變的承諾，證明一國兩制是騙局一場。不過，總統蔡英文已啟動「香港人道援助關懷行動專案」，而「台港服務交流辦公室」也將正式運作，以實際行動支持香港。

陳其邁指出，近來有許多香港朋友選擇到台灣，「特別是高雄這座熱情、自由、多元的城市安身立命」，他若當選高雄市長，「中央地方一體合作」，提供在高雄的香港朋友必要的人道協助，讓他們可以安心、安全的生活，「香港朋友們，不要放棄希望，最闇沉的時刻，黎明的光也即將到來」。

另外，陳其邁明天下午也將參訪香港議題的相關展覽，藉此掌握國際性議題的敏銳度。對此，有黨政人士就指出，高雄是國際城市，尤其高雄和香港之間有直航航班後，其實有許多香港年輕人來到高雄旅遊，對於高雄也有許多回憶。

黨政人士認為，近年因為香港議題，台灣許多年輕人也高度關注，甚至舉辦許多撐香港活動，而陳其邁在中國大陸強行通過港版國安法後，第一時間透過臉書發聲聲援香港，讓許多網友有感，紛紛留言感謝台灣。

黨內人士表示，面對台灣年輕世代關心的香港議題，高雄市長候選人只有陳其邁掌握議題發展，國民黨後選人李眉蓁與民眾黨／親民黨候選人吳益政都未對此議題表態，顯示中央政府與國安團隊的經歷，讓陳其邁與其團隊有辦法掌握國際與區域議題的脈動，這對於高雄這個國際城市的發展至為重要，也不至於再上演前高雄市長韓國瑜拜訪香港敏感單位的行為。

最後，黨政人士還指出，陳其邁還特別應邀安排前往參觀香港議題週年圖像展，以行動力挺撐香港，也是出招讓其他兩位候選人接招，凸顯對於台灣年輕世代關切的撐香港議題，後面蘊含對於自由、民主發展價值的重視。