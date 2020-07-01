美國不會坐視香港被吞噬　蓬佩奧預告：將推更多措施反制中國！

▲ 蓬佩奧發表聲明譴責北京。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國6月30日通過「港版國安法」，經國家主席習近平簽署後於今（1）日上路，引發國際社會廣泛譴責。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於當地時間30日晚間發表聲明指出，這是香港人「悲傷的一天」，同時警告北京，將採取新的反制措施，「當中國將香港吞噬，美國不會袖手旁觀。」

蓬佩奧在聲明中指責，「中國共產黨決定對香港實施嚴酷的國家安全法，破壞香港自治，也破壞中國最偉大的成就之一。香港成為全球最成功的經濟體和最有活力的社會之一，向世界展現了自由的華人能夠達到什麼。」

他提到，北京對本國人民的抱負帶有「偏執與恐懼」，導致其掏空香港成功的根本基礎，將一國兩制變成「一國一制」，「今天對香港和全中國熱愛自由的人來說都是悲傷的一天。」

中共承諾給香港50年的自由，卻過了23年就收回。蓬佩奧補充，中國過去幾年還違反與世界衛生組織（WHO）、世界貿易組織（WTO）及聯合國（UN）的協議，「世界不能放任這個模式。」

蓬佩奧直言，中共行徑再次表明，北京的承諾都是空話，令他感到遺憾。他承諾，美國將繼續與熱愛自由的香港人民站在同一陣線，也將對北京危害言論、新聞、集會自由及法治的行為作出回應。

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