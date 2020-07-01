　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港男包包中搜出「香港獨立」旗子！　成為首位違反港版國安法被捕人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼銅鑼灣遊行，香港警方舉旗要求人員離開。（圖／翻攝自香港警察臉書，下同）

▲香港銅鑼灣遊行，香港警方舉旗要求人員離開。（圖／翻攝自香港警察臉書，下同）

記者劉亭／綜合報導

港版國安法今（１）日零時開始正式生效，如果在遊行上有明示或暗示分裂國家的揮舞旗幟、叫口號及演講，都屬違法。香港銅鑼灣附近中午開始出現人潮聚集，目前警方已經舉起「藍色」、「紫色」警告旗，立法會議員尹兆堅被制伏後，雙手帶上索帶被捕。

香港網民先前號召，下午2時起在銅鑼灣東角道集合，遊行至中環遮打道，約下午1時起已有約200人在銅鑼灣SOGO門外聚集。香港警方先前已對今日遊行、集會發出反對通知書。香港中聯辦1日早上9時許開始，就有多名防暴警員戒備，到10時許已有多輛警車到場，包含水炮車、銳武裝甲車等。

▲▼港警7月1日以涉嫌違反「港版國安法」逮捕一名攜帶港獨旗的男子。（圖／翻攝香港警察）

警方在百德新街下午1時半截查一名形跡可疑男子，其身著光復香港黑衣，並在他的包包中發現一支「香港獨立」旗子，以涉嫌違反國安法將其拘捕，他也成為國安法實施後首位被逮捕人士。

▲▼銅鑼灣遊行，香港警方舉旗要求人員離開。（圖／翻攝自香港警察臉書，下同）

香港立法會議員尹兆堅也在現場以大聲公說話，警方要求停止之下，雙方出現爭執，之後警方使用胡椒噴霧將他制伏在地帶走。另外立法會議員林卓廷也出現在現場。

新的紫旗是港版國安法通過後，警方獲得新配備，上面各以中英文寫著「這是警方發出的警告。你們現在展示旗幟或橫額／叫喊口號／或其他行為，有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，有可能構成《港區國安法》的罪行，你們可能會被拘捕及刑事檢控。」

►戴口罩更要保養

ET快訊
歐盟公布14國可入境「台灣達條件卻被排除」　陳時中曝「關鍵原
快訊／大雷雨襲北北基！持續猛炸1小時　慎防雷擊和冰雹
25歲女KTV豪飲5hrs失禁暴斃！3月曾PO文「在酒裡非死
「阿妹經紀人」陳鎮川結婚了　長跑9年「早餐店交換戒指」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

騰訊起訴老乾媽案大反轉　警：三人偽造印章、假簽約騙遊戲禮包

港男包包中搜出「香港獨立」旗子！　成為首位違反港版國安法被捕人

面對西方制裁「中港必反擊」　港澳辦：美國一些人手伸太長

國安法不溯及既往　送回大陸審判？..港澳辦這樣回應

港警國安法專用「紫旗」曝光！遊行中叫喊「分裂國家口號」將被拘捕

香港司法「不能管」北京駐港國安公署！　港澳辦：「涉秘密任務」合情合理

暴雨下不停！三峽大壩洩洪「宜昌泡在水裡」　洪水殺到錢塘江口

國安法留伏筆..取消反對派參選資格？　張曉明：可認真研究

社區竄猛火狂燒5層樓！她陳屍房內…40歲男14F跳下亡　鄰：聽到激烈爭吵聲

駱惠寧：港版國安法是「守護神」　保障香港自由人權

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

騰訊起訴老乾媽案大反轉　警：三人偽造印章、假簽約騙遊戲禮包

港男包包中搜出「香港獨立」旗子！　成為首位違反港版國安法被捕人

面對西方制裁「中港必反擊」　港澳辦：美國一些人手伸太長

國安法不溯及既往　送回大陸審判？..港澳辦這樣回應

港警國安法專用「紫旗」曝光！遊行中叫喊「分裂國家口號」將被拘捕

香港司法「不能管」北京駐港國安公署！　港澳辦：「涉秘密任務」合情合理

暴雨下不停！三峽大壩洩洪「宜昌泡在水裡」　洪水殺到錢塘江口

國安法留伏筆..取消反對派參選資格？　張曉明：可認真研究

社區竄猛火狂燒5層樓！她陳屍房內…40歲男14F跳下亡　鄰：聽到激烈爭吵聲

駱惠寧：港版國安法是「守護神」　保障香港自由人權

福斯小改款Tiguan強打質感流開賣　誰說只剩TOYOTA RAV4可以買

竹市勞工大學專業職能學苑叫好又叫座　即日起受理報名

中職／舅舅李國慶啟蒙　李慶隆從小是牛迷

「史上最綠最酬庸監委名單」　江啟臣譏：權力的魔戒令人迷失

「三倍券怎麼用才超值？」他求專家教學　網一句更中肯：爽花最實在

戽斗男變大帥哥！　正顎手術成功「換臉」讓人生大不同

短期商務人士縮短居檢名單「新增3國」　柬埔寨、寮國都入列

威爾史密斯女兒當時尚寵兒　秀卡地亞新錶吸年輕客

皮Q、肉餡飽滿！台中超夯肉圓發財車　綜合湯只要20元料超多

老村長揪5年情婦「田園激戰」　完事後她抽搐昏死…慘遭燒屍滅偷情證據！

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

大陸熱門新聞

10秒爆頭9次！超商店員6酒瓶暴錘劫匪

暴雨下不停！三峽大壩洩洪　

港版國安法23:00生效　港府公告全文

香港中聯辦「水炮車戒備」　警方舉「紫旗」警告違反國安法！

即／香港國安法全文出爐：最可處終身監禁

港版國安法　揮舞港獨旗就能抓

奴才狂PO貓主子「霸氣美照」 下秒被逮捕！

港區國安法管轄權超預期　4類罪皆可無期徒刑

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

正妹電話亭KTV曬美腿　網見背影暴動

習近平簽署「港版國安法」　即刻生效

幼童洗澡慘遭「硫酸淋頭」全身冒白煙溶化了

尋求政治庇護！　港抗議份子來台..須注意三原則

港版《國安法》全文曝！3情況北京可介入

更多熱門

相關新聞

實質撐香港　柯P：專案小組助港人

實質撐香港　柯P：專案小組助港人

大陸國家主席習近平30日宣布港版國安法通過，中央、北市府紛紛推出「撐香港」方案，柯文哲1日受訪表示，針對香港人升學、就業、投資、置產、定居給予實質幫助，網站已上線，會有專案小組，專人、專線方式處理。

面對西方制裁「中港必反擊」　港澳辦：美國一些人手伸太長

面對西方制裁「中港必反擊」　港澳辦：美國一些人手伸太長

國安法不溯及既往　送回大陸審判?..港澳辦這樣回應

國安法不溯及既往　送回大陸審判?..港澳辦這樣回應

港警配備國安法專用「紫色警告旗」

港警配備國安法專用「紫色警告旗」

國民黨批蔡英文「打假球」：港人庇護規範修法遭民進黨阻擋

國民黨批蔡英文「打假球」：港人庇護規範修法遭民進黨阻擋

關鍵字：

香港港版國安法光復香港粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

謝和弦崩潰求饒正宮：連死都很痛苦！Keanna冷嗆6字

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面