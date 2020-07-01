港男包包中搜出「香港獨立」旗子！　成為首位違反港版國安法被捕人

▲香港銅鑼灣遊行，香港警方舉旗要求人員離開。（圖／翻攝自香港警察臉書，下同）

記者劉亭／綜合報導

港版國安法今（１）日零時開始正式生效，如果在遊行上有明示或暗示分裂國家的揮舞旗幟、叫口號及演講，都屬違法。香港銅鑼灣附近中午開始出現人潮聚集，目前警方已經舉起「藍色」、「紫色」警告旗，立法會議員尹兆堅被制伏後，雙手帶上索帶被捕。

香港網民先前號召，下午2時起在銅鑼灣東角道集合，遊行至中環遮打道，約下午1時起已有約200人在銅鑼灣SOGO門外聚集。香港警方先前已對今日遊行、集會發出反對通知書。香港中聯辦1日早上9時許開始，就有多名防暴警員戒備，到10時許已有多輛警車到場，包含水炮車、銳武裝甲車等。

警方在百德新街下午1時半截查一名形跡可疑男子，其身著光復香港黑衣，並在他的包包中發現一支「香港獨立」旗子，以涉嫌違反國安法將其拘捕，他也成為國安法實施後首位被逮捕人士。

香港立法會議員尹兆堅也在現場以大聲公說話，警方要求停止之下，雙方出現爭執，之後警方使用胡椒噴霧將他制伏在地帶走。另外立法會議員林卓廷也出現在現場。

新的紫旗是港版國安法通過後，警方獲得新配備，上面各以中英文寫著「這是警方發出的警告。你們現在展示旗幟或橫額／叫喊口號／或其他行為，有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，有可能構成《港區國安法》的罪行，你們可能會被拘捕及刑事檢控。」

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