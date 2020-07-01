酒醒「床上全是血」…她嚇傻急call麻吉！遭渣男「無套硬上」大崩潰

▲女子小愛（化名）一日凌晨與朋友相約喝酒，未料醉倒後竟遭友人性侵。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

女子小愛（化名）與朋友賴姓男子凌晨相約喝啤酒，由於她前一晚才與其他朋友喝威士忌，混酒下很快醉倒，未料此時賴男竟趁機對她性侵。小愛酒醒後發現自己全身赤裸，躺在佈滿血跡的床上，嚇得趕緊向友人求救並報警，最後經調閱監視器畫面，賴男犯行曝光，被台中地院判3年2月徒刑。

小愛2019年3月9日晚上與朋友聚會喝了幾杯威士忌，隔日凌晨賴男又邀約喝啤酒，她答應後2人相約一便利商店外見面，受混酒影響，小愛與賴男喝了幾杯啤酒後隨即意識不清、陷入半昏半醒的狀態。

賴男見狀，10日上午近7點許將癱軟的小愛攙扶回家，但進入小愛房間後，他竟萌生色念，趁小愛完全無法抗拒之際，對她硬上得逞。

小愛清醒時發現自己全身赤裸、僅穿一件浴袍，且她明明月經量很多卻未使用衛生棉，導致整個床及浴袍都是血，嚇得趕緊向黃姓好友求救，在友人建議下與房東調取監視器畫面並報警處理。

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▲小愛睡醒時發現自己全身赤裸、僅穿一件浴袍，且她床上佈滿血跡。（示意圖／免費圖庫pixabay）

法庭上賴男否認犯行，他辯稱，喝酒是女生邀約，小愛酒後意識清楚，他們性交是在雙方合意的情況下所發生。台中地院審理時勘驗相關監視器畫面，發現賴男確實有攙扶癱軟的小愛回家，還在她家待了70分鐘，且2人事後於LINE上對話時，在小愛不斷逼問下，賴男有坦承發生性交未戴保險套，並射在女方體內一事。

法官認為，依常情來看，如果2人是在合意的情況下發生關係，小愛結束性交後，應該不會任由經血暴露在外，甚至僅著浴袍就入睡又未使用衛生棉，審結判定賴男犯行屬實，依乘機性交罪處他有期徒刑3年2月。全案仍可上訴。

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