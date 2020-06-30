7士兵輪流性侵13歲女童…再丟棄校園！　哥倫比亞軍方怒：絕不幫請律師

▲7名哥倫比亞士兵輪姦13歲女童，非當事照。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

哥倫比亞7名士兵涉嫌輪姦一名13歲部落女童，引發全國民眾憤怒。目前這7名士兵已經認罪，並遭到起訴，儘管如此該國的部落與婦女族群權益仍備受考驗，就連該國副總統也呼籲，必須立刻加速修法，保障這些弱勢族群的權益。

哥倫比亞一名13歲女童21日在安倍拉部落（Emberá）保護區失蹤，結果隔天就發現女童奄奄一息地倒在學校內。部落領袖奎拉加瑪（Juan de Dios Queragama）表示，「當我們把她（女童）抱起來的時候，她已經完全走不動了，我們只能盡快將她送到醫院。」

調查之後有7名士兵在25日坦承輪姦了這名女孩，並依照「對14歲以下未成年人非法性虐待」的罪名起訴，該國司法部長巴柏薩（Francisco Barbosa）表示，這7人最重可能面臨30年的有期徒刑。

▲▼哥倫比亞婦女上街抗議軍人的性暴力行為。（圖／路透）



在經歷了數十年的內戰之後，哥倫比亞軍方一直試圖扭轉民眾對於軍人的印象，因為在內戰時期，軍人常常被指控虐待、性侵部落的婦女。哥倫比亞陸軍參謀長薩帕特羅（Eduardo Zapateiro）表示，絕對會加大調查力度，遏止士兵的不道德行為；軍方發言人加西亞（Sandra Garcia）也說，軍方不會替這7人提供任何律師或法律協助。

哥倫比亞副總統拉米雷斯（Marta Lucia Ramirez）要求盡速審判並表示，哥倫比亞必須無情地面對那些性侵犯，同時和女孩及其家人站在一起。

這起事件也震驚了哥倫比亞全國，更激起所有「反南美土著婦女性暴力」活動人士的怒火，示威者選擇在周末走上街頭，譴責軍人的惡劣行徑。哥倫比亞國家土著組織人權顧問艾達（Aida Quilcue）痛批，必須要徹底改變軍隊文化，「我們知道這不是一個單獨的問題，它是結構性的。」

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