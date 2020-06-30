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爬妳身上駕駕駕！電子大廠經理「摩鐵激戰女員工」…綠帽夫崩潰：還選我公司旁

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▲情侶,性愛,男女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲電子大廠鄭姓經理與廠內女作業員相約摩鐵激戰，綠帽夫知情後崩潰堤告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新竹報導

電子大廠鄭姓經理明明已為人夫，還與廠內已嫁作人妻的女作業員小倩（化名）交往，2人在一起一年期間不僅多次發生關係，其中為了增加性愛刺激，甚至特別選在小倩老公辦公室旁的摩鐵辦事。小倩丈夫得知妻子外遇後相當崩潰，怒至法院提告求償90萬元，24日判決結果出爐。

在電子大廠擔任經理的鄭男，2018年1月至10月間與廠內女技術員小倩相戀，2人不顧各自已婚身分，多次相約摩鐵激戰，且為了增加刺激感，還選在小倩老公辦公室旁的摩鐵辦事。

鄭妻2018年10月5日從家中監視器發現老公外遇，遂於2019年1月底隱藏自己身分，傳訊給小倩丈夫「你太太與我先生有外遇」，希望可以透過女方丈夫制衡，讓先生回頭。

事後，護夫心切的鄭妻因擔心先生外遇會吃上官司，又與小倩丈夫相約律師事務所談判，她以「提供完整外遇證據」為條件，要求倩夫簽下撤回告訴狀、撤回起訴狀等文件。

同樣擔心老婆會挨告的小倩丈夫，為了取得妻子外遇證據，同意並簽下文件，未料簽完後，鄭妻僅拿出的小倩的外遇記錄，其中鄭男的部分全被遮蔽、刪減，他因認為自己被擺了一道，氣得告上法院，向鄭男求償90萬元精神慰撫金。

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▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲外遇的2人為求刺激，還挑選綠帽夫辦公室旁的摩鐵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

法庭上，小倩丈夫拿出鄭男與他老婆的對話紀錄作證，只見鄭男不時傳訊「超想再吻妳入睡的」、「我決定今天要爬到你身上駕駕駕了」、「好幾天沒有纏綿，好想你那誘人的肉體」等鹹濕內容給小倩；小倩也挑逗回覆「一早就濕濕的想攻擊金剛鳥」、「有人快受不了囉，滿身都是愛的藍莓」等曖昧言語，明顯可見2人的確有不正常往來。

新竹地院審理時，鄭男回辯表示，一切對話都是開玩笑的言語，他與小倩沒有超越同事朋友來往的程度，更不曾有曖昧關係存在。法官審結認為，從相關事證可知鄭男確實已嚴重侵害倩夫配偶權，但倩夫先前已與鄭妻達成放棄求償及告訴的約定，不管有無書面，只要當事人意思一致，依民法相關條款，即無理由再求償，審結判倩夫敗訴。全案仍可上訴。

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