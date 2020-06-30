【廣編】皇家禮炮首度打造「線上品酩會」！零時差互動體驗六感極致美學

▲皇家禮炮首度打造線上品酩會，讓行家宅在家，也能跟著皇家禮炮品牌大使Ryan走進名人家中一探他們的新‧奢生活。

圖、文／皇家禮炮

威士忌之王皇家禮炮延續經典、開創品酩新格局，首度打造一系列「隨心所域 新•奢饗宴」線上品酩會，將於2020年7月4日、7月11日、7月18日每週六晚上8點於皇家禮炮官方YouTube頻道首播，跟著皇家禮炮品牌大使Ryan走進名人家中一探他們的新‧奢生活。三週不同主題，名人聯手名廚，無論在家中餐桌、客廳沙發或工作空間，皆能隨時隨地隨心的以皇家禮炮打造頂級品酩時刻。皇家禮炮更同步推出「隨心所域 新•奢饗宴」450位VIP 席次，報名成功者除了可於線上觀看首播以外，還有專人親送「新•奢饗宴紀念組」到府做為贈禮。

想隨著線上品酩會即時品嚐皇家禮炮各式酒款的行家，可至各大菸酒專賣店購入品飲酒款，於節目播出當下在家中與皇家禮炮品牌大使Ryan線上零時差互動，輕鬆品酩皇家禮炮經典酒款。消費者參與首播還有機會抽中「新•奢饗宴紀念組」，從味覺、嗅覺、聽覺、視覺、觸覺到心覺，體驗六感極致美學，在螢幕前與名人一同品飲、舉杯感受皇家禮炮獨一無二的新•奢魅力。

皇家禮炮「隨心所域 新·奢饗宴」線上品酩會Youtube線上觀賞頻道：https://bit.ly/RSOnlineMentoring

皇家禮炮「隨心所域 新·奢饗宴」VIP線上首播報名網址ACCUPASS：https://bit.ly/RSaccupass

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