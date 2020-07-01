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25歲女KTV喝酒吐血亡「酒測值3」　閨蜜揪唱目睹驚悚最後一面

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記者柯沛辰／綜合報導

桃園25歲黃姓女子27日凌晨跟一群閨蜜到KTV唱歌狂歡，小酌幾杯後身體不適，怎料朋友不斷勸酒，她一路喝到天亮，竟陸續出現吐血、脫糞症狀，送醫搶救後不治。醫院抽血檢驗，發現黃女酒測值高達3，讓警方、醫師難以置信。

黃女27日凌晨0點多受邀到中壢某KTV唱歌喝酒，原先感冒婉拒，但朋友盛情難卻，她赴約後勉強喝了幾杯，隨即出現頭暈、臉色發白症狀，向友人表示身體不適。

不過，友人安撫「只是酒醉」，疑似不斷勸酒，黃女便狂飲5小時到天亮，直到凌晨6點多昏迷不醒，出現吐血、脫糞情況，友人見情況不對，才嚇得趕緊報案。

▲▼25歲女KTV喝酒狂歡「酒測值3」！閨蜜親眼見她吐血身亡。（圖／網友提供）

▲黃女跟一群閨蜜到KTV喝酒狂歡，不料意外暴斃。（圖／突發中心翻攝）

救護人員到場時，發現黃女面色發白，已無呼吸心跳，疑似呼吸道阻塞，立即拿抽吸工具救援，並實施CPR急救，無奈送醫後仍回天乏術。經抽血換算，黃女酒測值近3，體內無毒品反應，也沒有外傷，不排除是急性酒精中毒。

警方表示，現場未發現違禁品，原先了解有勸酒情況，但後來約談現場友人，全都否認灌酒，還強調不清楚黃女有發燒、感冒症狀。至於確切死因，尚待檢警進一步調查釐清。

▲▼25歲女KTV喝酒狂歡「酒測值3」！閨蜜親眼見她吐血身亡。（圖／網友提供）

▲黃女送醫不治，經抽血「酒測值高達3」。（圖／突發中心翻攝）

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