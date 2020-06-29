水電包商與女助理摩鐵戰2次！喊他「寶貝」...正宮崩潰早產

▲人夫盧姓男子外遇某公司吳姓女助理，正在孕期的盧妻知情後深受打擊，小孩不幸早產2月。（示意圖／pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

人夫盧姓男子因承攬某公司的水電工程，進而認識裡面的吳姓女員工，雙方認識約莫3個月就產生情愫，盧男還2度上摩鐵與吳女開房間。懷有身孕的盧妻知情老公外遇後，情緒大崩潰，小孩也受影響早產2月。事後盧妻憤而提告，法院審結判小三須賠償22萬元。全案仍可上訴。

盧男2011年7月結婚，婚後與妻育有3子，2017年1月間老婆再懷第4胎，於此同時，他因承攬某公司水電工程，認識了該公司專處理業務事宜的吳姓女助理。

盧男與吳女2人才認識3個月就相約摩鐵開房，盧男坦承，第一次約摩鐵是2017年3月29日，一開始2人只是純吃東西，聊到熱絡時，他試探吳女意願，隨後就發生關係，第二次也是在差不多狀況下發生，盧男再稱，自從2人上床後，吳女開始稱呼他「寶貝」，期間會不時向他開口表示沒錢吃飯，所以他才匯錢給女方，多次下來總計3萬4500元。

盧妻發現先生外遇後相當崩潰，精神影響甚鉅下，同年8月早產生下次子，後來她試圖聯絡吳女，想讓他們斷乾淨，怎料卻一再撲空，她憤怒之下怒向先生及小三提告，盧男後來與妻談妥以58萬元和解，但吳女仍不願承認偷吃人夫。

▲人夫盧姓男子外遇某公司吳姓女助理，正在孕期的盧妻知情後深受打擊，小孩不幸早產2月。（示意圖／pixabay）

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法院審理時吳女堅稱，自己與盧男只有工作上會聯絡，並無逾越男女正常往來分際的行為，盧男給她錢只是為要感謝她幫忙介紹工作。

法官勘驗相關紀錄後發現，盧男與吳女對話曖昧，女方不僅常稱男方「寶貝」，且事件爆發後還刻意以迂迴方回話，意圖撇清過去的出軌情。高院最終考量33歲吳女從事助理工作，月收4萬元；盧女從事服裝設計，月收4至6萬元，審結判吳女須賠償正宮22萬元。全案仍可上訴。

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