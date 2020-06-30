紅燈區明起解禁！泰國3度延長緊急命令　在野黨狠批：不給抗議

▲泰國累計有3171例新冠肺炎確診病例。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

泰國受到新冠肺炎疫情影響，自3月26日全國進入緊急狀態，隨著疫情趨緩，將在明天進行第5階段的解禁，所有的商業和娛樂活動都可以恢復正常運行，不過當局為避免第2波疫情的爆發，今（30）日也宣布將延長緊急狀態至7月31日。

截至台灣時間30日下午2點10分止，泰國累計有3171例新冠肺炎確診病例，其中有58例死亡。歐盟宣布從7月1日開始，允許14個「安全國家」的旅客入境，泰國就名列在其中，其餘國家名單包含澳洲、加拿大、日本、南韓、紐西蘭、摩洛哥、盧安達、塞爾維亞、烏拉圭、阿爾及利亞、喬治亞、突尼西亞與蒙特內哥羅。

根據日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）報導，泰國自明日解禁商業與娛樂活動，酒館和酒吧可以重新開放，但只能營業至午夜，大型購物中心和百貨公司可以將營業時間再延長一個小時直到晚上10點，而便利商店將可以24小時營業。此外，全國的教育單位將開始正常上學，紅燈區也將重新啟動。

▲泰國7月1日進行第5階段解禁，酒吧將重新開放。（圖／路透）

此次是泰國政府第3次延長緊急狀態，該命令允許泰國政府可以限制國民集會的權利，並實施防疫相關的措施等。不過這次的禁令延長，受到了在野黨的批評，認為只是要禁止社會出現大規模的抗議活動。

對此，泰國總理巴育（PrayutChan-0-cha）表示，儘管泰國只有數千例確診病例，但全球已經突破千萬例確診，疫情仍不可小覷，維持緊急狀態是為了做好防疫，與個人權利無關。