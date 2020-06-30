金門海域非法漁具破壞生態　縣府強勢執行清除作業

▲▼金門縣政府與海巡隊進行非法漁網、漁具清除作業。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚／金門報導

目前金門縣沿海非法佈放之網具對危害海洋生態嚴重，縣政府為執行清除工作，協請第九海巡隊於上午6點開始，派艇配合金門縣政府「金門護漁號」、金門區漁會等單位，共出動船艇5艘、人員28名共同執行「護永專案」海上違法佈網清除。

縣政府表示，這次護漁海域規劃於復國墩至北碇海域執行海上違法佈網清除作業，由第九海巡隊10053、10039艇及CP1017、CP1020艇等四艇，全程在旁戒護過程順利，本次「護永專案」任務金門縣政府所屬「金門護漁號」清除違法網具計有:流刺網19件、延繩釣1組、定置網1組，恢復金門海域清淨及維護海洋生態永續發展。

縣政府也說，這次行動共清除流刺網19件、延繩釣1組及定置網1組全數由金門縣政府依法辦理沒入銷毀。海巡署呼籲民眾，若發現海上不法或需海事服務，可利用海巡署「118」免費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，本署將立即處理，以維護海域治安及保障漁業資源永續經營。



據了解，金門護漁號總長13.7公尺噸數約16噸共600匹馬力，由縣府編列總預算700萬建造而成，於今年4月29日交船，主要進行漁業巡護、海洋養殖及調查等海上作業，並支援縣內海上活動場地架設、維安及搜尋等協助，未來進行海洋教育推廣及宣導等相關活動。