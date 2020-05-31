基隆外木山「100米奪命漁網」置潛水勝地...每天玩水破百人　他：死了不少海龜

▲許多海底生物被卡在漁網中奄奄一息。（圖／神豬教練授權提供）

記者周亭瑋／採訪報導

基隆外木山「海興游泳池」是知名潛水勝地，日前潛水教練周彬斌收到消息，幾位鄉親發現水下被放置漁網，害不少海底生物因此喪命，昨日當他帶人前往處理時，赫見漁網竟綿延海岸線超過100米，氣得連忙號召熟練潛水員，計畫在今天下午進行清除工作。

從海軍水下作業大隊退伍，到現在擁有10年以上潛水資歷的「神豬教練」周彬斌，在前兩天收到海興阿伯、阿姨們的通知後，立刻帶上一位潛水員，下水協助清除漁網。

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▲▼漁網超過100公尺長。（圖／神豬教練授權提供）

起初，神豬教練沒想到範圍之大，直到下去後才發現事情的嚴重性，對方竟在離岸50米內的海底，佈置綿延海岸線超過100米，垂直高度2米的漁網，還用磚頭置底，他不禁怒道，「每天在這裡晨泳的、玩水的至少破百人，這個位置放漁網會害死人的。是想怎樣？抓魚還是殺人？」

他向《ETtoday新聞雲》記者提到，聽海興游泳協會的會員說，總共有3張網，分布在面對海興游泳池外圍跳台，左手邊的礁石上，「昨天清上來的是中間網，最靠近跳台的，漁網上已死亡的生物至少20幾隻，苟延殘喘的更多，光是割網救援就花了大半時間，海興的阿姨還說，已經死很多隻海龜了。」

▲▼他們昨天清除中間網，今天要去處理最長的那張。（圖／神豬教練授權提供）

神豬教練解釋道，10米漁網在水下的重量將近5公斤，帶出水面重量會增加一半以上，加上昨天只帶一位潛水員，能切割的網具長度有限，水下時間也不夠，所以今天下午2點約了船家及5位潛水員，希望能全數清除。

最後，他也點出此事的危險性，「這些漁網離岸太近了...很危險，那邊有很多晨泳跟拔海菜的民眾，加上外木山的流大，水下很容易沒能見度，一個不注意就纏住了。」

▼另外一位羅姓潛水長，外號阿弄。（圖／神豬教練授權提供）