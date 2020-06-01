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金門觀光行銷奏效　 大膽島申請人數破歷史紀錄

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▲▼ 金門大膽島 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲新冠肺炎疫情趨緩後，大膽島在縣府強力行銷下，申請人數破歷史新高。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

隨著新冠肺炎疫情延燒至今逐漸趨緩，防疫有成的金門在0確診下逐漸開放各處景點，其中大膽島因過去神秘的軍是色彩讓許多民眾非常好奇，不過卻因疫情影響使得申請登島的民眾寥寥無幾，所幸在疫情趨緩後，縣府觀光處極力推廣旅遊下，大膽島申請人數已超過3000人，創下歷史新高。

觀光處表示，今年開放每日上限三百人登島，在縣府積極邀請旅遊業者來金體驗防疫旅遊、赴台推介之下，開始報名踴躍，目前在6月份的報名人數已超過3000人，超越去年同期2710人，大膽島雖無因疫情關島但採高規格防疫，讓大膽島的旅客安心遊玩，這也代表著疫情趨緩後國內旅遊市場即將蓬勃發展，活絡經濟，國人在疫情期間悶壞，現在就可出來走走，搭飛機來金門遊大膽。

▲▼ 金門大膽島 。（圖／記者林名揚翻攝）

縣政府也說，為帶動烈嶼鄉觀光發展，大膽島開放後以烈嶼鄉九宮碼頭為進出門戶，打造烈嶼大膽「跳島」旅遊遊程。為此，縣府規劃整體旅遊套票，包含往返交通船費、神泉茶坊餐點及保險等，一般民眾新台幣1500元、金門籍民眾750元。

由於島上資源有限，餐點視參觀梯次時間，提供神泉茶坊特製蛋糕或金門特色小吃炒泡麵兩種。值得一提的是，神泉蛋糕相傳是島上官兵自行研發，蛋糕上還有大膽島形狀，相當討喜。 大膽島遊程單趟航程約30分鐘，上島後採全程步行搭配電瓶車接駁參觀，以及隨團專業導覽解說，全程參觀時間約為4小時。

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