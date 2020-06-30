台東區漁會109年漁民節慶祝大會　饒慶鈴允諾全力推動富岡港擴建工程

▲ 台東區漁會109年漁民節慶祝大會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東區漁會30日上午提前進行漁民節慶祝大會，會中由縣長饒慶鈴頒發去年度漁業競賽各式漁船漁業競賽前3名，及今年度模範漁民魏培修等19名。饒慶鈴表示，富岡交通船碼頭擴建工程是漁民及富岡居民相當關心的工程，目前正進行工程施工，並對於富岡漁港周邊環境、設備進行改造及加強交通疏運，希望讓到綠島、蘭嶼的遊客更為便利，提升觀光發展。

饒慶鈴長指出，這是今年台東縣內各漁會的首場漁民節表彰活動，今天頒發的模範漁民大部分都是經營一輩子的老漁民，將其一生貢獻在漁業上，貢獻卓著，今天接受表揚的模範漁民中，有些年紀都是6、70歲以上，不過，慶幸也有許多年輕人投入這個行業。

今天還表揚各級漁船筏生產競賽優勝船筏主，依照漁船大小分組及年度漁獲產出量及產值等實績前3名，共分成5組，表揚15位漁船主。隨後由饒縣長等人頒發獎牌給漁業競賽優勝者等各漁船及模範漁民「立海號」船長魏培修等19名，並與得獎者合影，以及進行摸彩活動，出席的漁民相當的踴躍。



縣府近年除改善魚市拍賣環境外，更積極更新觀光魚市場環境，先後完成港區疏浚、觀光魚市整建、交通船岸水、岸電設備、防波堤美化及全港區照明設備汰換。而富岡漁港交通船碼頭及客運專區改善工程已經動工，縣府也同步積極爭取第2階段的工程建設，分別針對富岡、綠島、蘭嶼擬定開發建設方案，拓展港區的泊地及静穩度，使離島的中樞港澳能容納更多元的使用需求，更具發展觀光潛力。





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