電鍋蒸麻糬！她一個小動作「融成一片史萊姆」　開蓋笑噴：它們感受了夏天

▲原PO加熱麻糬，讓麻糬也「感受了夏天」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣是美食寶島，不僅鹹食受歡迎，甜食也讓人難忘，其中，要沾花生粉吃的客家麻糬，就連台人也超愛。就有一名女網友日前團購了麻糬，冷凍後拿出來要用電鍋加熱，但第一次蒸完時，她覺得麻糬還有點硬，就加了點水繼續加熱。結果再次打開鍋蓋後，她忍不住看著眼前一幕笑噴，「它們也感受了夏天啊！」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見她買了一盒麻糬，一顆顆像是刈包般地排在一起，店家還附上一碗芝麻花生粉，看起來相當精緻。不過因為原PO先把麻糬冰冷凍，要吃時就拿出來用電鍋加熱，結果第一次蒸完覺得還有點硬，「就自作聰明的加了一點水～再加熱～」

請繼續往下閱讀...

▲飽滿油亮的麻糬看起來超可口。（圖／翻攝自爆怨公社）

接下來，當原PO聽到「噠」的一聲，也就是電鍋加熱好跳起來的時候，就滿心期待地打開鍋蓋，映入眼簾的畫面讓她瞬間笑噴。說自己這樣一加熱，就像是讓麻糬也感受了夏天一樣，「#麻糬對不起我錯了」。

看看照片，只見女網友細心地先在盤子上鋪了一張烘焙紙，再把麻糬一片片放上去，然後整盤放進電鍋裡；但似乎是加熱過頭了，此時「一片片」麻糬直接融成「一整片」，就像是史萊姆一樣地攤成一團。

▲嗯？誰把史萊姆放在電鍋裡？（圖／翻攝自爆怨公社）

畫面讓其他人也笑翻，「這時候只要把所有的花生粉包進去，直接搓成一顆就好啦」、「其實冷凍退冰就可以直接吃啦」、「直接一顆解決」、「團結在一起了」、「他讓你直接吃一個而已欸！就不用吃那麼多個」、「不說還以為是蛋餅皮」、「變成大麻糬了 XD！」

貼文還釣出不少過來人，「同事拿來放冷凍，太硬了所以我就拿去微波……」、「做過一樣傻事的我路過」、「我跟你說直接放到熱水燙個10秒，不能太久，我上次煮一鍋麻糬湯，如果成功就很像燒麻糬」、「我上次也不小心蒸成這樣」、「我蒸過『草仔貴（草仔粿）』 也變成這樣～」